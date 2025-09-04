Войната в Украйна:

"Не е ок, да седиш между два стола": Асен Василев се тревожи, че Борисов също е бил канен в Китай (ВИДЕО)

04 септември 2025, 11:53 часа 230 прочитания 0 коментара
"Не е ок, да седиш между два стола": Асен Василев се тревожи, че Борисов също е бил канен в Китай (ВИДЕО)

Лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев изглежда се тревожи защо Бойко Борисов е имал покана да посети Китай, каквато е имал и вицепремиера и председател на БСП Атанас Зафиров. Думите му дойдоха след като самият Борисов заяви, че ГЕРБ също са имали покана, но не са пратили хора, защото имат работа тук и защото е имало други лидери, които не са приемливи за европейските ни партньори.

От думите на Асен Василев стана ясно, че "Продължаваме промяната" не са имали такава покана. "Като какъв е имал покана г-н Борисов?", попита още Василев. Въпросът на Асен Василев е знаел ли е Борисов за визитата на Зафиров или не е знаел.

Не е добре да седиш между два стола

Асен Василев не е доволен, че ГЕРБ и Борисов нямат намерение да вземат никакви мерки относно посещението на Атанас Зафиров в Китай. Той напомни, че ПП-ДБ продължават да настояват за оставката на вицепремиера Зафиров и да се изясни дали е било официална държавна визита или не.

Според него правителството трябва ясно да обясни дали е участвало българското посолство в организирането на тази витиа и дали премиерът е знаел. ОЩЕ: "Китай не е вражеска държава и още сме в 16+1": Борисов не вижда скандал във визитата на Зафиров (ВИДЕО)

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

"Тук искам да напомня на г-н Борисов, който се похвали, колко бил опитен, е той не бил пратил никой от ГЕРБ, че точно тази опитност ин държа 15 години извън Шенген. Не е ок, да седиш между два стола", подчерта още Василев.

Той напомни, че България в ЕС и в НАТО, т.е., че има ясни съюзници и ясна доктрина и не може да прави действия, които не се съгласуват с българския национален интерес и със съюзниците, в които ние сме в общ съюз. Според него именно такива действия подкопават значително доверието в нашата държава и пречат на това България да стане богата държава. 

Той обърна внимание, че ако България влезе в БРИКС, за които толкова много се говори, ще бъдем най-богатата държава, но ще бъдем там, където е Русия със средна пенсия 240 долара. "Това ли искаме или искаме да сме в Европа и да живеем като Франция, Германия, Италия и всчики други европейци?", попита още Василев. 

Асен Василев и Китай

Лидерът на "Продължаваме промяната" бе попитан как той е работил с Китай, а сега е проблем, че Зафиров е там.

"Да, работил съм с Китай и съм продавал на китайска фирма българска технология, която съм разработил сам, но това няма нищо общо с конкретния въпрос, защото тогава съм представлявал фирмата и себе си, а не българската държава и не съм бил вицепремиер", посочи още Василев. ОЩЕ: ПП-ДБ искат оставката на Зафиров: Белобрадова с призив за реакция от ГЕРБ

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
Китай Асен Василев Атанас Зафиров кабинетът Желязков 51 Народно събрание
Още от Политика
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес