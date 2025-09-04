"Не е ок, да седиш между два стола": Асен Василев се тревожи, че Борисов също е бил канен в Китай (ВИДЕО)

Лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев изглежда се тревожи защо Бойко Борисов е имал покана да посети Китай, каквато е имал и вицепремиера и председател на БСП Атанас Зафиров. Думите му дойдоха след като самият Борисов заяви, че ГЕРБ също са имали покана, но не са пратили хора, защото имат работа тук и защото е имало други лидери, които не са приемливи за европейските ни партньори.

От думите на Асен Василев стана ясно, че "Продължаваме промяната" не са имали такава покана. "Като какъв е имал покана г-н Борисов?", попита още Василев. Въпросът на Асен Василев е знаел ли е Борисов за визитата на Зафиров или не е знаел.

Не е добре да седиш между два стола

Асен Василев не е доволен, че ГЕРБ и Борисов нямат намерение да вземат никакви мерки относно посещението на Атанас Зафиров в Китай. Той напомни, че ПП-ДБ продължават да настояват за оставката на вицепремиера Зафиров и да се изясни дали е било официална държавна визита или не.

Според него правителството трябва ясно да обясни дали е участвало българското посолство в организирането на тази витиа и дали премиерът е знаел. ОЩЕ: "Китай не е вражеска държава и още сме в 16+1": Борисов не вижда скандал във визитата на Зафиров (ВИДЕО)

"Тук искам да напомня на г-н Борисов, който се похвали, колко бил опитен, е той не бил пратил никой от ГЕРБ, че точно тази опитност ин държа 15 години извън Шенген. Не е ок, да седиш между два стола", подчерта още Василев.

Той напомни, че България в ЕС и в НАТО, т.е., че има ясни съюзници и ясна доктрина и не може да прави действия, които не се съгласуват с българския национален интерес и със съюзниците, в които ние сме в общ съюз. Според него именно такива действия подкопават значително доверието в нашата държава и пречат на това България да стане богата държава.

Той обърна внимание, че ако България влезе в БРИКС, за които толкова много се говори, ще бъдем най-богатата държава, но ще бъдем там, където е Русия със средна пенсия 240 долара. "Това ли искаме или искаме да сме в Европа и да живеем като Франция, Германия, Италия и всчики други европейци?", попита още Василев.

Асен Василев и Китай

Лидерът на "Продължаваме промяната" бе попитан как той е работил с Китай, а сега е проблем, че Зафиров е там.

"Да, работил съм с Китай и съм продавал на китайска фирма българска технология, която съм разработил сам, но това няма нищо общо с конкретния въпрос, защото тогава съм представлявал фирмата и себе си, а не българската държава и не съм бил вицепремиер", посочи още Василев. ОЩЕ: ПП-ДБ искат оставката на Зафиров: Белобрадова с призив за реакция от ГЕРБ