"Величие" ще сезира КС, за да се отменят всички решения на кабинета "Желязков"

04 септември 2025, 10:50 часа 358 прочитания 0 коментара
"Величие" ще сезира Конституционния съд, за да се отменят всички решения на кабинета "Желязков" от 16 януари насам, защото според тях са нелегитимни. Това обяви и лидерът на най-малката партия в 51-ото Народно събрание Ивелин Михайлов пред медиите в парламента, като аргументът му е, че правителството е избрано от 8 депутати, които са били признати от Конституционния съд за незаконно избрани.

"Когато махнем тези 8 депутата от избора на Министерски съвет и министър-председател, се оказва, че няма необходимото мнозинство, с което да бъде избрано това правителство, което прави всичките му решения от 16 януари нелегитимни. Когато имаме нелегитимно избрани депутати и те са участвали в такова важно решение, това означава, че Министерски съвет е нелегитимен", каза още Михайлов пред медиите. 

Визитата на Зафиров в Китай

Лидерът на "Величие" вижда структурата на управлението функционира така: "ГЕРБ си има две партии - "Възраждане и "Да, Баългария", като "Възраждане" директно общуват с Русия. "Да, България" с демократите в САЩ. Делян Пеевски и ДПС си имат БСП, която общува с Китай и ИТН, която общува с английското посолство. Атанас Зафиров е официално изпратен от правителството". ОЩЕ: "Китай не е вражеска държава и още сме в 16+1": Борисов не вижда скандал във визитата на Зафиров (ВИДЕО)

Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
Конституционен съд Атанас Зафиров Ивелин Михайлов Величие 51 Народно събрание
