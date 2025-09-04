"Величие" ще сезира КС, за да се отменят всички решения на кабинета "Желязков"

"Величие" ще сезира Конституционния съд, за да се отменят всички решения на кабинета "Желязков" от 16 януари насам, защото според тях са нелегитимни. Това обяви и лидерът на най-малката партия в 51-ото Народно събрание Ивелин Михайлов пред медиите в парламента, като аргументът му е, че правителството е избрано от 8 депутати, които са били признати от Конституционния съд за незаконно избрани.

"Когато махнем тези 8 депутата от избора на Министерски съвет и министър-председател, се оказва, че няма необходимото мнозинство, с което да бъде избрано това правителство, което прави всичките му решения от 16 януари нелегитимни. Когато имаме нелегитимно избрани депутати и те са участвали в такова важно решение, това означава, че Министерски съвет е нелегитимен", каза още Михайлов пред медиите.

Визитата на Зафиров в Китай

Лидерът на "Величие" вижда структурата на управлението функционира така: "ГЕРБ си има две партии - "Възраждане и "Да, Баългария", като "Възраждане" директно общуват с Русия. "Да, България" с демократите в САЩ. Делян Пеевски и ДПС си имат БСП, която общува с Китай и ИТН, която общува с английското посолство. Атанас Зафиров е официално изпратен от правителството". ОЩЕ: "Китай не е вражеска държава и още сме в 16+1": Борисов не вижда скандал във визитата на Зафиров (ВИДЕО)