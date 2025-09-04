Войната в Украйна:

Ивелин Михайлов твърди за запис с Марио Рангелов, който се оплаква от Пеевски

Ивелин Михайлов твърди за запис с Марио Рангелов, който се оплаква от Пеевски

"Случайно на мейла ни изпратиха откъс от запис на Марио Рангелов, който казва, че Делян Пеевски го изнудва чрез дъщеря му и също, че го изнудва като натиска хората му по места", коментира пред медиите в парламента лидерът на най-малката партия в 51-ото Народно събрание Ивелин Михайлов. Той обърна внимание, че вчера Рангелов се е отказал от своя имунитет.  "Виждаме след като той стана независим депутат и премина да стои до "ДПС - Ново начало" и чувства, че има възможност да се откаже от депутатския си имунитет и да бъде разследван, което показва влиянието на Делян Пеевски в прокуратурата", посочи още Михайлов. 

Хронологията около Марио Рангелов

Припомняме, че бившият депутат от "Алианс за права и свободи" и понастоящем независим народен представител Марио Рангелов е решил да се откаже от депутатския си имунитет в първия ден от новия парламентарен сезон, съобщи председателят на парламента Наталия Киселова при откриването на есенната пленарна сесия вчера.  

Той е подал такова заявление още на 1 август, но от тогава парламентът не е заседавал. В рамките на настоящия 51-ия парламент и.ф. главния прокурор Борислав Сарафов му поиска имунитета два пъти. Целта - даване на разрешение за възбуждане на наказателно преследване срещу Рангелов по досъдебно производство по описа на Комисията за противодействие на корупцията и прокурорска преписка по описа на Софийската градска прокуратура за евентуално купуване на гласове в Червен бряг и Койнаре.

Любопитното в случая обаче е, че Рангелов напусна групата около Ахмед Доган и остана независим депутат, като едва след това вече се отказа от имунитета си. Преди това и двете искания на Сарафов бяха отклонени. ОЩЕ: Марио Рангелов: Първо депутат на Доган, после напусна, а едва след това се отказа от имунитета си

