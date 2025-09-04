Няма данни за външна намеса: Премиерът сложи точка на темата с GPS-а, Русия и Фон дер Лайен

Няма доказателства за външна намеса или хибридна атака в случая със заглушения GPS в самолета на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен над летище Пловдив. Няма и нужда от разследване. Тази позиция на властта в България потвърди на изслушване в парламента премиерът Росен Желязков днес, 4 септември. Според него подобни инциденти са многобройни и нормални. Заплаха за самолета не е имало във връзка с кацането му, стана ясно от думите му. "Това не е инцидент, свързан с конкретния полет", каза Желязков.

Скандалът: имало ли е руска намеса?

На 31 август, при пристигането си в България, председателят на Европейската комисия попадна в епицентъра на инцидент във въздуха. Над Пловдив имаше неутрализиране на спътниковия сигнал, подаващ информация към GPS навигационната система на самолета ѝ, което доведе до кацане по алтернативни методи. Веднага се появиха съмнения за руска намеса, защото подобни случаи на електронно заглушаване на навигациите са ставали в много други случаи в Източна Европа през последната година.

Първоначално Министерски съвет не посочи в официалната си позиция кой може да е отговорен. Впоследствие говорители на Европейската комисия обявиха, че българските власти са информирали изпълнителния орган на ЕС, че е възможно да става въпрос за руска хибридна атака. Премиерът Росен Желязков отрече български официални представители да са подавали такава информация. Същото направи и транспортният министър и вицепремиер Гроздан Караджов.

Снимка: Министерски съвет

Желязков каза пред медиите на 2 септември, че се касае за нормални смущения, които са често наблюдавани по време на войната в Украйна, а не за хибридна намеса. Той посочи, че няма нужда от разследване. Президентството поиска разследване, защото според вицепрезидента Илияна Йотова случаят е "удар върху образа на България".

Кремъл отрече да е замесен. Междувременно говорителката на руското външно министерство Мария Захарова написа в Telegram канала си, че е "фалшива новина" намесата на Москва. Водещата световна услуга за проследяване на полети Flightradar24 опроверга тези инсинуации, подчертавайки, че „GPS сигналът от излитането до кацането е бил добър“. Според услугата полетът на председателя на Европейската комисия е бил планиран за 1 час и 48 минути, но е продължил само 9 минути повече и е бил 1 час и 57 минути. Тези, които често летят, знаят, че това е напълно приемлива, дори стандартна разлика. Навигационната система на самолета е работила без прекъсвания, а индикаторът за навигационна цялост NIC е бил постоянно висок през целия полет. Навигационните данни са били предадени правилно и GPS е работил", добави тя.

Системите ни не са отчели проблем, заяви премиерът

Росен Желязков каза пред парламента, че в периода 29 август - 1 септември у нас са извършени измервания от стационарни станции и няма резултати, които да показват изменение в спектъра на честотите на GPS, както и на честотата на кулата на летище Пловдив. Структурите за контрол на спектъра не са констатирали смущения или spoofing - това е зловредна техника, която манипулира данните от глобалната система за позициониране (GPS), като по този начин заблуждава GPS приемника относно действителното местоположение.

"Не са получени и доклади за такова въздействие от другите въздухоплавателни средства, прелитащи над района през същия период, или от наземни средства", допълни премиерът. От разговора между командира на екипажа и ръководителя на полета се вижда, че няма индикация за притеснение от страна на пилота. Подобни сценарии са нормални, стана ясно от думите му. "Не става въпрос за кибератака, а за интерференции, които са в радиочестотния спектър", уточни отново той.

Има три вида намеси - интерференции, spoofing или jamming. Последната е акт на пренасищане на глобалните навигационни сателитни системи с мощни радиосигнали, които заглушават сигналите от сателитите.

Снимка: Министерски съвет

Системите на самолета са били в изправност

GPS не е единствената функция за навигация, посочи Желязков. През цялото времетраене на полета транспондерът постоянно е излъчвал. Между работата на транспондера и GSP сигнала няма връзка. Транспондерът работи за приемане и предаване на радиосигнали. GPS дава информация на пилота чрез сигнали от сателити или наземни маяци. Системите на борда на самолета са били в изправност, самолетът е бил видим от системата на ВВС. Забавянето на полета е в рамките на 5 минути, което е допустимо, каза още министър-председателят.

Официален орган или институция не е информирала ЕК по този повод. По молба на дирекция "Авиация" е организирана онлайн среща между директора и представители на компетентните институции в ЕС "заради медийния шум и разнопосочната информация", заяви той.

Защо няма нужда от разследване?

На база на каква информация отхвърля той нуждата от разследване? От началото на войната на Русия в Украйна има повишен брой смущения - екипажите на въздухоплавателните средства информират за такива, като най-засегната е акваторията на Черно море. В други части на Европа също има такива случаи - в Балтийския регион и Арктическия регион, като там са например латвийската столица Рига и финландската столица Хелзинки.

"Осигуряването на безопасността се осъществява в тясна координация между компетентните органи, включително ДАНС. Събития, свързани със смущения на GPS сигналите като цяло не се считат за инциденти, които да налагат разследвания съгласно нормативната уредба. Само се докладват. Те не се третират като инциденти, защото са осигурени всички необходими средства и процедури, които да подсигурят полетите. Информация за смущенията са представени на ЕАСА. Докладват се по задължителния протокол", заяви Желязков.

България е докладвала на компетентните институции в ЕС

За конкретния полет на 31 август на летище Пловдив, на борда на който е Урсула фон дер Лайен, екипажът е информирал конкретния орган - предложено е да се изпълни кацане чрез инструментална система за кацане. Кацането е извършено безопасно. Провеждането на полета е без усложнения и без риск, отчете той.

България е докладвала на Европейската система за докладване на събитията. ГВА е извършила проверка на качеството на докладваното събитие - то е действително. Не е установена заплаха за безопасността. В резултат на извършения анализ на системите за мониторинг в Пловдив не са установени аномалии. ГВА издава удостоверение за експлоатационна годност на навигационните съоръжения - всички средства на летище Пловдив са с валидни лицензи в случая, стана ясно от думите на Желязков.

"ДАНС извършва мониторинг на радиоефира за сигурността на страната. Наличните технически средства не са констатирали смущения на летище Пловдив. Същото е потвърдено в координация с КРС и РВД. Агенцията има ангажимент да разкрива и прекратява работата на неправомерно работещи радиосредства, които смущават работата на системите за комуникация и навигация. По този ред към ДАНС не е постъпил сигнал от РВД в случая", каза премиерът.

Снимка: БГНЕС

НСО разполага с устройства за заглушаване, които не се използват на летища, работят в друг честотен спектър и са свързани с мероприятия по охрана на задачите, които има Националната служба за охрана, допълни той.

Желязков даде информация за подобни инциденти у нас: през 2021 г. има един случай на летище София, свързан със заглушаване на GPS и spoofing, през 2022 - над 130, през 2023 - близо 200, за 2024 - над 300, за 2025 г. до момента има 128 случая.

Специалните служби нямат никакво касателство по този повод. КРС и РВД са отговорни, заяви Желязков. Много нарушения на сигнали на GPS са констатирани на 31 август, 50% от тях са в Черноморския регион. РВД разполага с най-модерната техника и в голяма част от ситуациите е "не само надежден източник, но и доставчик на опит за останалите европейски партньори", каза той.

С какво Русия е опасна?

Има 4 спътникови навигации - GPS на САЩ, GLONASS на Русия, Galileo на ЕС и BeiDou на Китай. Спътниковите системи за навигация са уязвими, приемниците от системата GPS използват две основни честотни нужди за граждански цели и за военни цели. При по-силни радиочестотни сигнали те могат да бъдат лесно заглушени или изкривени.

Въоръжените сили на Русия разполагат със системи за заглушаване на GPS сигналите, каза Желязков и изброи няколко примера. Тези системи са разгърнати на окупирания полуостров Крим и действията им се наблюдават в западната част на Черно море и в Южна Украйна. Излъчванията се наслагват, като интерферират и модифицират GPS сигнала на височина. Зоната на действие на тези средства затихва в дълбочина на територията на България, каза Росен Желязков и добави, че може да се засече само на височини, не от наземни средства.

