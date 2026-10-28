Бюджет, Украйна, агитация: Денков обвини Радев, че лъже, "за да убеди хората, че върши някаква полезна работа"

Бившият премиер Николай Денков обвини настоящия Румен Радев в лъжи, изречени през последните дни.

Вчера Радев отказа да нарече "грешка" изявлението на пресцентъра на Министерски съвет в отговор на агитацията на министър-председателя за Илияна Йотова между двата тура на президентските избори. Попитан дали би категоризирал прессъобщението по този начин, той отправи обвинение към свой предшественик на поста - Николай Денков от "Продължаваме промяната", без да посочва конкретни доказателства. "Спомнете си назад – могат от моя пресцентър да ви дадат ясни факти, данни по време на министър-председателя Денков как се е процедирало по тези въпроси", бяха думите на Радев, който не даде повече никакви подробности.

"Нямат граница лъжите, които може да изрече премиерът Радев, за да прикрие провала на своето управление преди балотажа на президентските избори", реагира Денков със свой пост в социалните мрежи.

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"Лъжи"

Той даде няколко "горещи" примера от последните 2 дни.

"Бюджетът на България се пишел заедно с Европейската комисия. Не, това е бюджетът на правителството. Пише се от него, от началото до края", заяви денков.

"Служебното правителство е подписало договор с Украйна „без мандат“. Не, изпълнило е решение на Народното събрание. Но Радев внушава, че Гюров ще ни вкара във война. Нека премиерът обясни защо на 3 юли тази година казва в Народното събрание: „Няма да анулираме споразумението с Украйна, защото в него няма никаква конкретика, няма действия, няма обеми на предоставяне и никакви срокове“. И защо за първи път от 4 години и половина точно по неговото управление руски дронове атакуваха кораби в Черно море, близо до българския бряг. По Конституция във война може да ни вкара само Народното събрание, където Радев има пълно мнозинство. Тоест, само той може да ни вкара във война", категоричен беше бившият премиер.

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"От пресцентъра на МС щели да дадат "ясни факти, данни и всякакви материали" за това как се е процедирало (с предизборната агитация) по времето на министър-председателя Денков. С внушение - че и ние като него сме нарушавали закона и сме агитирали за кандидати. Не, по време на нашия кабинет министрите получиха специални препоръки да се пазят от въвличане в кампанията за местните избори през 2023 г. Ако Радев бърка предизборната агитация с категоричната ни реакция срещу саботажа на машинното гласуване и моето искане за оставки на отговорните негови хора в ДАНС, е добре да направи справка с Изборния кодекс", написа още Денков.

"Премиерът, който управлява с пълно мнозинство от 131 депутата, самостоятелно правителство и пълен контрол върху всички служби, разчита на лъжи, за да убеди хората, че върши някаква полезна работа. Радев подценява българите точно толкова, колкото и човекът от инициативния комитет на Илияна Йотова, който обяви, че 900-те хиляди избиратели на Прогресивна България са с деменция, защото не са я подкрепили на първия тур", коментира още той.