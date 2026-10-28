Пускат парното в София

Започва поетапното пускане на парното в София от 29 октомври (четвъртък), съобщиха от "Топлофикация-София". Първо това ще стане в училища и детски градини, а след това жилищните и административни сгради. Според метеорологичната прогноза за следващите 7 дни, предстои захлаждане, като средноденонощните температури ще са под климатичните норми. ОЩЕ: "Ако хората в панелките минат на ток, инсталациите им няма да издържат": Прогноза, че парното може да скочи с близо 30%

От дружеството съобщават, че абонатите, които имат желание за по-късно пускане на отоплението, следва да подадат официално заявление в клиентски център на дружеството. То трябва да бъде придружено с протокол от решение на Общо събрание на етажната собственост.

"Топлофикация-София" напомня, че е важно клиентите да приключат всички ремонти по вътрешните инсталации и да ги запълнят, ако са източени. Отоплението няма да бъде включено в сградите, в които вътрешната отоплителна инсталация не е запълнена.

Препоръчваме на клиентите да отворят на максимална степен регулиращите вентили на радиаторите си, за да не се налага допълнително обезвъздушаване на отоплителните тела. Важно е абонатите да проверят дисплеите на електронните уреди за дялово разпределение, монтирани върху радиаторите. В случай, че дисплеят на устройството е без показания, да се обърнат към своя топлинен счетоводител.

Допълнителна информация във връзка с началото на отоплителния сезон, клиентите могат да получат на телефон 0700 11 111, както и чрез дигиталните информационни канали на дружеството.