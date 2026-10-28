Гюров срещу Радев: Никой не иска война - властта трябва да служи на хората, не да им казва как да гласуват*

Кандидатът за президент: "Министерският съвет не е предизборен щаб! Държавата не е партийна собственост и правилата трябва да важат еднакво за всички"

„Г-н Радев, имате пълно мнозинство и пълна отговорност. Изборът оставете на гражданите.“ С тези думи кандидатът за президент Андрей Гюров се обърна към министър-председателя след използването на официалните канали на Министерския съвет за послания в подкрепа на Илияна Йотова и срещу политическите ѝ опоненти.

Гюров определи случилото се като опасно смесване на държавната власт с предизборната кампания. Проблемът не е в това, че министър-председателят има политическа позиция, а че тя се разпространява чрез институция, издържана от всички български граждани.

„Това не е мнение на коментатор и не е реч на партиен лидер на площада. Това е официалният глас на държавата, издържан с парите на всички данъкоплатци - включително на хората, които не подкрепят управляващите“, заяви Гюров.

Той подчерта, че Министерският съвет разполага с власт върху бюджета, администрацията и изпълнителната власт и именно затова носи особена отговорност да не превръща държавния ресурс в инструмент на една кандидатура.

„Министерският съвет не е предизборен щаб. Държавата не е партийна собственост. И никой български гражданин не може да бъде поставян от другата страна само защото гласува различно“, каза кандидатът за президент.

Гюров защити правото на всеки гражданин на политически избор без квалификации и разделение. Според него подкрепилите различна кандидатура не са политически врагове, а равноправни граждани, към които държавата има еднакво задължение.

"Вчера всеки трети гласувал избра нас. Тези хора не са истерия. Те са учители, лекари, предприемачи, пенсионери, млади семейства. Те са България. И не приемам някой да ги дели на „наши“ и „ваши“. Ще кажа и нещо, което държа да важи и за мен. Ако един премиер използваше държавната трибуна да агитира за мен, щях да кажа точно същото. Правилата или важат за всички, включително за силните, или не важат за никого", подчерта още Гюров.

Кандидатът за държавен глава отхвърли и опитите президентският избор да бъде превръщан в разделителна линия между „правилни“ и „неправилни“ граждани. „Всички искаме мир. Истинският избор е дали властта ще служи на гражданите, или ще използва ресурсите на държавата, за да им обяснява как трябва да гласуват.“

По думите му точно тук е и една от основните функции на президентската институция – да бъде независим баланс срещу концентрацията на власт и да защитава правилата независимо кой управлява.

„Искам президент, който стои между властта и гражданите. Който пази правилата, когато на силните им е неудобно. Който не плаши и не разделя, а изисква от институциите да работят. България има нужда от държава, на която гражданите могат да вярват.“

„Г-н Радев, управлявайте. За това носите отговорност. Изборът на президент принадлежи на българските граждани“, заключи Андрей Гюров.

*Публикацията е съгласно договор за предизборна кампания, сключен между "Уебграунд Груп" АД и Инициативен комитет за издигане на Андрей Гюров и Георги Кандев за президент и вицепрезидент на Република България. Купуването и продаването на гласове е престъпление!