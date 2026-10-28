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"Никога не сме отказвали да говорим с медиите": Радев отговори налага ли цензура и защо се бави бюджетът

28 октомври 2026, 10:39 часа 442 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
"Никога не сме отказвали да говорим с медиите": Радев отговори налага ли цензура и защо се бави бюджетът

Никога не сме цензурирали - напротив виждате, че сме тук, никога не сме отказвали да говорим с българските медии. Така премиерът Румен Радев отговори на въпроси във връзка с назидателното съобщение от правителствената информационна служба до медиите - че трябва коректно и до запетайка да се цитират нейните прессъобщения. Той не коментира позицията на АЕЖ след това съобщение, а отговори на предходния въпрос дали е нарушил Изборния кодекс с призива да се гласува за Илияна Йотова.

По думите му зависи от момента на подаване на тази инфомация. "Кога започва кампанията, ние в какъв период бяхме? Това съобразихте ли го?", попита Радев. Тази сентенция почива на тълкуване, че прессъобщението е излязло между първия и втория тур на президентските избори т.е. не в активна кампания, което обаче може спокойно да бъде оспорвано, защото след като сме влезли в кампания и още няма избран с потвърден от ЦИК и съда президент, значи условията за продължаваща кампания са налице.

Защо се бави бюджетът и има ли връзка с изборите?

Радев отрече забавянето на бюджета за 2027 година да има връзка с изборите.

"За нас е най-важно нашата политика, която сме планирали за повишаване на доходите на хората и намаляване на дефицита. Имаме капиталови разходи, трябва да успеем да го договорим с ЕК. Отчитайте, че за първи път правим бюджет в евро", отговори премиерът.

По думите му има няколко спорни въпроса, които в момента изчистват с Европейската комисия и не иска да бърза, защото, ако не ги договорим, това ще се отрази на доходите на хората.

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"Искаме да запазим всички социални придобивки, които сме планирани. В момента договаряме как да стане", добави още Радев. ОЩЕ: След агитацията и инструктажа към медиите как да го отразяват: Радев "стреля" към Николай Денков и как той "процедирал"

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Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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