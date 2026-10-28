250 боеприпаса от Първата световна война са открити в Алпите заради топенето на ледниците

Това лято бързото топене на ледниците в Доломитите доведе до откриването на значително количество невзривени боеприпаси от Първата световна война. „Гардиън“ съобщава, че италианската армия е обявила откритието.

Откритието след топенето на ледниците в Доломитите

Войници от Алпийската бригада „Джулия“ иззели и обезвредили откритите боеприпаси, включително италиански артилерийски снаряди и френски минохвъргачки. Твърди се, че боеприпасите са остатък от така наречената „Бяла война“ – боевете между австро-унгарската и италианската армии, които от 1915 до 1918 г. са се водили в отдалечен планински терен при силни студове.

Повече от век по-късно туристите многократно съобщават за откриване на бомби през лятото. Повечето от находките са направени в района на канала Сан Бово, в долината Примиеро в източната провинция Тренто. След това военните провеждат мащабно проучване на този район, както и на други високопланински райони и ледници в региона Трентино-Алто Адидже.

Общо 250 взривни устройства бяха открити и обезвредени. Сред тях бяха 18 италиански 75-милиметрови артилерийски снаряда и 37 минохвъргачки Thévenot. Тези френско производство минохвъргачки са били доставяни и на италианската кралска армия по време на Първата световна война. Това не е първият път, в който топенето на все по-отстъпващите ледници разкрива останки от Първата световна война.

„Това до голяма степен е следствие от глобалното затопляне“, казва Стефано Мрозини, професор в университета в Бергамо и координатор на проекти за опазване на културното наследство в Национален парк Стелвио. Там бяха открити и някои боеприпаси.

„През последните години тези опасни обекти се появяват изпод леда в края на всяко лято и броят им нараства всяка година. Те са се запазили в леда повече от 100 години. Някои вече са експлодирали, но много са останали непокътнати. Сега, когато отново излизат на повърхността, те представляват много сериозна опасност“, обяснява ученият.

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Съветът към туристите и алпинистите е да не докосват намерените от тях боеприпаси, независимо къде са открити, и незабавно да докладват за подобни находки на полицията.

„Бялата война“ се е водила предимно в Доломитските Алпи в региона Трентино-Алто Адидже и в Ломбардийските Алпи. Дълго време този период от историята остава замръзнал във времето. През 90-те години на миналия век глобалното затопляне започва да разкрива добре запазени артефакти, включително оръжия, шейни, писма и дневници.

През 2015 г., след като ледът, който е скривал структурата в продължение на близо век, се е разтопил напълно, дървена казарма, построена в пещера, отново става видима на върха на планината Скорлуцо, на височина 3095 метра. Планината гледа към прохода Стелвио.

След края на Първата световна война през ноември 1918 г. войниците набързо затворили убежището и оставили по-голямата част от вещите си. Вътре те открили добре запазени сламени легла, дрехи, фенери, вестници, пощенски картички, монети и консерви.

През юни 2027 г. в град Бормио се планира да открие музей на Бялата война, където ще бъдат изложени откритите артефакти.

Смята се, че Бялата война е отнела над милион живота. Твърди се, че повечето войници не са загинали директно в бой, а от лавини, планински свлачища или хипотермия.

През последните 15 години топящият се лед е разкрил десетки тела, някои от които все още са с военни униформи. През 2017 г. роднините на италиански войник успяха да го погребат, след като като бяха открити документите му са самоличност до тялото му на ледника Презена.

Мрозини отбеляза, че интензивните летни горещини правят ледниците в Доломитите все по-опасни. През 2022 г. 11 души загинаха в резултат на срутването на масивния ледник Мармолада.

„През лятото достъпът до ледниците става все по-опасен, а на някои места практически невъзможен, поради продължителните периоди на горещина във високопланинските райони. Ако дойдете тук, можете да видите колко бързо се отдръпват ледниците и дълбокото въздействие на изменението на климата“, казва той.