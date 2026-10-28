Скандалът с Килиан Мбапе в Китай продължава - извиненията му не бяха достатъчни

Напрежението около Килиан Мбапе в Китай продължава. Както е известно, френската суперзвезда се оказа в центъра на скандала заради видео, в което се смее на интернет меме, свързано с бившия китайски лидер Мао Дзедун и го нарича "диктатор". Феновете често създават колажи, в които наслагват лицето на Мбапе върху снимки на военни и политически лидери, за да подскажат, че той има властта да влияе върху решенията в отборите, за които играе. Този път шегата премина границата, като доведе до прекратяване на рекламни партньорства с две големи китайски компании, ограничения върху профилите на футболиста в местни социални мрежи и спиране на излъчването на мачове с негово участие от държавната телевизии.

Напрежението около Мбапе продължава

Казусът стигна и до китайското външно министерство. Говорителят Гуо Дзякун заяви, че действията и думите на французина, възприемани като обидни към китайския народ, неизбежно срещат широко обществено неодобрение. Часове по-късно Мбапе поднесе извинението си към китайския народ. Той заяви: "По време на неотдавнашно интервю реагирах на снимка на себе си. Коментарът ми беше неблагоразумен и сега разбирам, че е наранил много хора в Китай и в китайските общности по целия свят. Извинявам се на всички, които думите ми са разстроили. Това абсолютно не беше моето намерение."

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Много фенове обаче написаха, че извинението му не се приема. Държавната телевизия CCTV обаче заговори в по-примирителен тон, като заяви, че ще изслуша какво има да каже Мбапе след извинението му и, още по-важно, ще наблюдава какво прави. В изявлението се изрази надежда Ла Лига, Реал Мадрид и играчът да си извлекат поука от това и поднесат искрено извинение. Впоследствие от Държавната китайска радио-телевизионна корпорация потвърдиха, че преустановяват излъчването на мачовете от Ла Лига. От Пекин отхвърлиха обясненията на "кралете", тъй като думите на Мбапе са прекрачили границата на свободата на словото. В позицията се сочи още, че очакват задоволителни официални извинения.

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