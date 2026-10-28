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След задържането на Ревански и Гавазов: ДПС говорят за ОПГ на най-високо ниво, която решава арестите

28 октомври 2026, 11:09 часа 800 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
След задържането на Ревански и Гавазов: ДПС говорят за ОПГ на най-високо ниво, която решава арестите

"Този натиск, тези арести с фашиви свидетелски показания, взети под натиск - говорят за една организирана престъпна група на най-високо ниво, която предопределя кой да бъде арестуван и след това тръгват да се търсят доблестни прокурори, доблестни съдии, с доблестната ни полиция, с доблестния ни вътрешен министър, с доблестния ни ДАНС. Всичко това по заповед на доблестния ни диктатор. Докарахме държавата до диктатура, която използва методите на бившата Държавна сигурност", каза депутатът от ДПС Хамид Хамид пред медиите в парламента във връзка с арестите на Радослав Ревански и Димитър Гавазов. 

"Тези арести са политическа демонстрация и натиск върху една парламентарна група, върху една политическа партия и кметовете на една политическа партия", заяви още Хамид. 

Какво са установили от ДПС?

ДПС изнесоха информация, че директорът на затвора в Бургас предварително, много преди съдебното заседание е знаел, че Димитър Гавазов и Радослав Ревански ще бъдат поставени в ареста с постоянна мярка "задържане под стража". 

Депутатът от ДПС и бивш вътрешен министър Калин Стоянов обясни, че мярката за неотклонение на Ревански пред съда е следвало да се разгледа в петък, но се измества за четвъртък.

"Заседанието е насоечно за 17.30, но в 16.28 ч. директторът на затвора в град Бургас изпраща писмо до община Белица, с което ги уведомява, че Радослав Ревански ще гласува в затвора в град Бургас. Това е един час преди заседанието на съда и решението на съда, което е от 21.30 ч. Пет часа преди решението на съда директорът на затвора е знаел, че Радослав Ревански ще бъде в ареста. Идентичен е случаят с инж. Димитър Гавазов", добави Стоянов. 

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Според ДПС това е скандално. ОЩЕ: Оставиха в ареста кметовете на Белица и Сунгурларе, напрежение пред съда в Бургас

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ДПС Арести Хамид Хамид Радослав Ревански 52 Народно събрание Димитър Гавазов
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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