Остава да пробваме риалити: Пращаш SMS с текст "ИлиянаЙо" или "АндрейГю" и те чака кола

Представям си го ясно. Зала "Арена София" пълна до краен предел. Сцената е в средата на залата, около нея 30 камери, дрон и кран. Изключително светлинно шоу, зрителите с хореография и обособени агитки. Президентските избори като бляскаво телевизионно риалити, каквото не сте виждали досега, уважаеми зрители. Националните телевизии предават на живо, а хората стискат телефоните си и пускат SMS-и, за да подкрепят своя фаворит.

Май това е единственият формат, който би привлякъл вниманието на българския гласоподавател, за да се развълнува истински от изборите за президент на България. Стимулът? Разбира се, че не е бъдещето на страната и кой ще влезе на "Дондуков" 2. Един зрител, изпратил поне 5 SMS-а за победителя, ще спечели чисто нов лек автомобил. Личното МПС е най-важната материална ценност. Въпрос на живот и смърт е да си намериш паркомясто, готов си да се биеш за цените на горивата и застраховките, а някои политици дори използват колите като броня.

Повярвайте ми, при такъв шоу формат на президентските избори активността ще се вдигне ударно, суверенът ще е искрено въвлечен в процеса, а накрая дори социолозите може и да познаят кой с колко ще спечели.

"Кой иска да стане президент?"

Правилата на президентското риалити трябва да са елементарни, за да няма затруднения нито у участниците, нито у зрителите. Ще има кръг за интереси - кой какво хоби има, обича ли да ходи на планина, или предпочита да се гмурка. Ще имаме и кръг за сръчност - най-бързо омесена питка или правене на домашна лютеница. Трябва да има и драма - ще чуем най-сърцераздирателна история от детството и най-мил разказ на роднина.

Имат ли таланти? Че как президент без талант? Може някой да свири виртуозно на пиано или китара, друг пък да рецитира поезия на френски. Редно е да има и куиз по обща култура с въпроси по история, география и др. Но по-лесничък, че да не се излагаме.

Добре ще е да има и кръг с дефилиране по бански, както и с официално облекло - все пак президентът ще ни представя пред света и трябва да знае как да се облича по протокол. Представяте ли си да имаме политик, който се среща с дипломати и други политически лица по целия свят, но все не намира подходящото облекло... Президентското риалити ще бъде като конкурс за "Мис Свят" - трябва да се демонстрира красота, някакви минимални умения и желание за световен мир. Перфектно!

Разбира се, ще има и кръг, наречен "Дебати, компромати и обрати". В него ще се състои истински дебат между финалистите, а всеки от тях ще има право да изкара 1 компромат за своя опонент. Гласовете на зрителите ще се проследяват на живо, като точно в този кръг се очакват големи обрати, а "танцът на процентите" ще повиши напрежението до краен предел.

На финала победителят ще спечели с драматично малка разлика, ще има фойерверки и сълзи от щастие, а демократично избраният президент на България лично ще връчи ключовете от чисто новия лек автомобил на зрителя с най-много късмет.

Всички ще са щастливи - и кандидатите, и избирателите, и рекламодателите.

Не звучи зле, нали? Така и така повечето елементи присъстват и в настоящата скучна кампания - летят компромати, пекат се баници, правят се гръмки изявления, а инициативните комитети се взират в кристалните топки на любимите им социолози, които ги подлъгват най-добронамерено. Но избирателят не е включен активно. Е, ако го включим с изпращане на SMS-и всичко ще се промени и ще се превърне в истинско политическо шоу. Шоу, каквото единствено е в състояние да привлече интереса на суверена.

До 1 ноември има достатъчно време. Времето е наше. Време е за шоу.

Автор: Неда Ковачева