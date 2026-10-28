"Азов“ е атакувал над 100 руски влака (ВИДЕО)

1-ви корпус на Националната гвардия на Украйна "Азов" съобщи на сайта си и в социалните мрежи, че е нанесъл удари с далекобойни дронове и високоточни оръжия по над 100 руски влака, осигуряващи логистиката на руските сили. Украинските военни са успели да извадят от строя локомотиви, цистерни с гориво и друга техника, предназначена за фронта.

От корпуса посочват, че атаките са били насочени срещу ключови железопътни гари и маршрути за снабдяване, по които се транспортира гориво към фронтовата линия. Така е била сериозно нарушена логистиката на руските сили на предни позиции и е бил отслабен настъпателният им потенциал.

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