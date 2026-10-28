Наплюта служителка и опит за нападение със стол? Бащата на Ямал забъркал нов скандал

Бащата на звездата на Барселона Ламин Ямал – Мунир Насрауи, отново попадна в центъра на скандал. Според испанското издание "El Español" той е участвал в сериозен инцидент на летището в Барселона, при който се твърди, че е наплюл служителка на заведение и е направил опит да нападне друг мъж със стол. Случката идва само часове след друг конфликт с негово участие около церемонията за "Златната топка" в Лондон.

Скандал заради яке прераснал в агресия

По информация на испанската медия напрежението на летището възникнало в зоната с кафенета. Служителка направила забележка на Насрауи за яке, оставено на неподходящо място. Вместо да премести дрехата, бащата на Ямал реагирал остро. Последвала словесна разправия, по време на която, според публикацията, той наплюл жената в лицето.

Друг посетител се намесил в защита на служителката, но това допълнително изострило конфликта. Твърди се, че Насрауи взел стол и се опитал да го хвърли по мъжа.

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🔴‼️ Mounir Nasraoui, padre del futbolista del FC Barcelona Lamine Yamal, protagonizó un tenso altercado en el aeropuerto de Barcelona en la previa de su viaje rumbo a la gala del Balón de Oro en Londres https://t.co/4by2ALKL5k — EL ESPAÑOL (@elespanolcom) October 27, 2026

Напрежение и след церемонията за "Златната топка"

Малко по-рано бащата на испанския национал се замеси в неприятна ситуация и пред театър "Лондон Паладиум", където се проведе церемонията за "Златната топка". След събитието Насрауи държал спечеления от сина му трофей "Копа", когато към него се приближил оператор от руска делегация, който искал да го заснеме.

Реакцията му била рязка, като направил агресивно движение към мъжа и едва не избил телефона от ръката му. Свидетел на ситуацията станал бившият руски национал Андрей Аршавин, който впоследствие разкритикувал оператора за настойчивото му поведение.

"Защо се навираш на хората? Те загубиха голямата "Златна топка", но спечелиха малката. Той беше пиян, какво очакваш? А ти му навираш телефона в лицето", коментирал Аршавин във видео в социалните мрежи.

Към момента няма информация за официално повдигнати обвинения срещу Насрауи във връзка с описаните инциденти.

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🇷🇺🇲🇦 | Tras la gala de entrega del Balón de Oro, el padre de Lamine Yamal también agredió a un periodista ruso que trataba de felicitarle por el tercer puesto de su hijo. https://t.co/uF7u0oYpj9 — HerQles (@herqles_es) October 27, 2026