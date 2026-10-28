Разтърсващ призив от Христо Бонев в най-мрачния момент за Локомотив Пловдив

Легендата на Локомотив Пловдив Христо Бонев отправи емоционално обръщение към черно-бялата общност. Зума, чието име носи стадионът на "смърфовете" в парк "Лаута", призова привържениците да продължат да подкрепят отбора, въпреки трудния момент, през който преминава и да се включат активно в инициативите на тима. Бонев подчерта значението на единството между клуба и неговите фенове, като отправи послание за вяра и солидарност в период на изпитания за Локомотив.

Апелът на Христо Бонев към привържениците:

“Скъпи приятели, скъпи локомотивци!

Обръщам се към вас в един от най-трудните моменти в историята на нашия клуб. Не го казвам, за да ви плаша, а защото винаги съм ви говорил открито. Днес Локомотив има нужда от всеки един от нас.

Целият си живот съм прекарал с черно-бялата фланелка – като момче на „Лаута“, като футболист и като треньор. Видял съм Локо и във възход, и в тежки дни, но едно нещо не се е променяло никога: силата на Локомотив са неговите хора. Не парите, не имената, а черно-белите сърца на трибуните.

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Затова ви моля да застанем заедно до нашия любим отбор. Купете си абонаментна карта – тя е не само пропуск за мачовете, тя е знак, че принадлежите на това семейство. Елате на стадиона с билет, доведете децата си, доведете приятелите си. Включете се и в останалите благотворителни инициативи на Сдружение „Магията на Пловдив“. Всяко дарение, голямо или малко, е тухла в стената, която пази нашия клуб.

Гордея се с това, което черно-бялата общност вече показа през последните дни. Това е Локомотив, който познавам. Ние не сме свикнали някой да ни подарява нещо. Винаги сме изкарвали всичко със собствени сили, с пот и с вяра. Така ще бъде и сега. Сто години Локомотив е бил част от Пловдив. Нека заедно се погрижим да има и още сто. Горе главите! Добрите дни за Локомотив са пред нас.

Ваш: Христо Бонев”

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