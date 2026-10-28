Радев: Арестите на кметове на ДПС не са свързани с изборите

Премиерът Румен Радев предупреди всички, които участват в схеми за купуване на гласове, че МВР ще действа безкомпромисно. Той коментира и арестите на кметовете на Сунгурларе и Белица, като отхвърли твърденията, че действията на полицията са свързани с етнически, политически или предизборни мотиви.

"Държавата се връща в своите функции. Искам да призова всички, които са задействали машината за купуване на гласове - не го правете, защото МВР ще действа безкомпромисно, в рамките на закона", заяви Радев преди началото на заседанието на Министерския съвет. Още: Заради балотажа: Промени в движението в София

Радев отрече политически мотиви зад арестите на кметове на ДПС

По повод арестите на кметовете на Сунгурларе и Белица миналата седмица министър-председателят подчерта, че случаите нямат общо с етнически, политически или предизборни въпроси. Той призова да не се спекулира с тези теми.

"Над полицията вече няма политически чадър и над службите и там, където има читава работеща прокуратура, където е имало злоупотреба с публични средства, естествено е да се стигне до такива процеси", заяви Радев.

По думите му разкриването на престъпления вече става бързо. Като примери той посочи убийствата в Пловдив и София, включително случая със Слави Бинев, както и палежа на антените на сателитната система Starlink край село Плана на 9 октомври.

Обвиняемите за палежа на Starlink са задържани в Германия

Радев повтори тезата си, че българските служби бързо са установили извършителите на палежа на антените край село Плана. Според него имената им не са били оповестени публично умишлено, за да не се възпрепятства задържането им в чужбина. Още: Гюров срещу Радев: Никой не иска война - властта трябва да служи на хората, не да им казва как да гласуват*

Двамата обвиняеми бяха задържани в германския град Дуисбург на 23 октомври по европейска заповед за арест, издадена от Софийската градска прокуратура. Предстоят процедурите пред германските съдебни органи, свързани с предаването им на българските власти.