Посочиха най-сексапилния мъж за 2026 г.

Списанието "People" обяви "Най-сексапилния мъж на 2026 г.", който от десетилетия кара сърцата на феновете да трептят.

На 27 октомври Ноа Уайли беше обявен за най-новото попълнение в списъка на носителите на титлата "Най-сексапилният мъж на 2026 г.". 55-годишният актьор, роден в Лос Анджелис, сподели, че никога не е предполагал, че ще получи тази чест. "Мислех, че това звучи като шега – нито за миг не ми е хрумвало, че тази чест ще бъде отредена именно на мен", каза той пред "People" в интервюто си за изданието.

Уайли отдаде заслугата на съпругата си, 46-годишната Сара Уелс, за това, че го е убедила, че заслужава титлата. "Тя смята, че съм добър човек и че човекът, който съм, бащата, който съм, и съпругът, който съм, си заслужават да бъдат популяризирани", каза той пред "People". "Помислих си: "Добре, щом ти така казваш." Сара Уайли също има своя причина да празнува, като Ноа Уайли добави: "Тя беше много доволна, че това отразява добре нейния вкус."

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Уайли е най-известен с ролята си на д-р Джон Картър в сериала "Спешно отделение" и на д-р Майкъл "Роби" Робинавич в "The Pitt", като сред другите му участия са "Falling Skies", "The Librarians", "Leverage: Redemption", "Pirates of Silicon Valley", "A Few Good Men" и "Donnie Darko".

Обявяването на "Най-сексапилен мъж на света" е ежегодна традиция за списание "People" още от 1985 г., когато първият носител на титлата е Мел Гибсън. Единственото изключение е през 1993 г., когато Ричард Гиър и Синди Крауфорд са обявени за "Най-сексапилна двойка на света" – а през 1994 г. не е обявено ново име.

Предишните носители на титлата "Най-сексапилен мъж" на списание "People"

2025: Джонатан Бейли, 2024: Джон Красински, 2023: Патрик Демпси, 2022: Крис Еванс, 2021: Пол Ръд, 2020: Майкъл Б. Джордан, 2019: Джон Леджънд, 2018: Идрис Елба, 2017: Блейк Шелтън, 2016: Дуейн Джонсън "Скалата", 2015: Дейвид Бекъм, 2014: Крис Хемсуърт, 2013: Адам Лавин, 2012: Чанинг Тейтъм, 2011: Брадли Купър, 2010: Райън Рейнолдс, 2009: Джони Деп (за втори път печели титлата), 2008: Хю Джакман, 2007: Мат Деймън, 2006: Джордж Клуни (за втори път печели титлата), 2005: Матю Макконъхи, 2004: Джуд Лоу, 2003: Джони Деп, 2002: Бен Афлек, 2001: Пиърс Броснан, 2000: Брад Пит, 1999: Ричард Гиър, 1998: Харисън Форд, 1997: Джордж Клуни, 1996: Дензъл Уошингтън, 1995: Брад Пит, 1993: Ричард Гиър и Синди Крауфорд, 1992: Ник Нолти, 1991: Патрик Суейзи, 1990: Том Круз, 1989: Шон Конъри, 1988: Джон Ф. Кенеди-младши, 1987: Хари Хамлин, 1986: Марк Хармън, 1985: Мел Гибсън.

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