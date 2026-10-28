Войната в Иран:

"Само руските знамена липсват": Василев критикува тона на Йотова преди балотажа

28 октомври 2026, 9:06 часа 688 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
"Само руските знамена липсват": Василев критикува тона на Йотова преди балотажа

Не е ясно колко хора ще излязат на балотажа в неделя (1 ноември). Ако избирателната активност се вдигне на 30% от 22%, това означава, че всички други партии взети заедно, ще имат по-малко допълнителни гласове. Така че всичко ще зависи от българските граждани, а не от договорки в партийните централи. Смятам, че президентът трябва да бъде избран от българските граждани, а не от партийните централи. Това каза председателят на „Продължаваме промяната“ Асен Василев в ефира на Нова телевизия относно балотажа за президентските избори.

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Попитан защо не потърсят подкрепата на ГРЕБ и не се обърне към избирателите им да подкрепят двойката Андрей Гюров-Георги Кандев, той отговори, че се е обърнал към избирателите на „Продължаваме промяната“, защото като партия са взели решение, че това е кандидатът, който подкрепят. „Всяка партия е свободна да си вземе това решение, но това не може да бъде договорка в партийни централи“, добави той.

„Това, което виждам от страна на г-жа Илияна Йотова, е, че тя е доста притеснена. Всичките тези неща, които говори срещу войната, целият този патос, само руските знамена липсват“, добави той.

Той заяви, че опитите на Радев и Йотова да правят зрелища, да плашат хората с несъществуващи войни, е само за да отклонят вниманието от тази празна кошница. „Защото, избирайки Йотова, която няма да сложи вето на бюджета, гарантирано българските граждани избират празната кошница“, заяви Василев.

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Илияна Йотова Асен Василев президентски избори 2026
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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