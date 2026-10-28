"Столът е по-важен от честта": Критик на Кандев се съгласи, че Вълчев трябва да напусне БТА

"Ще напуснете ли БТА, така както аз напуснах МВР след 30 години служба, за да покажа на хората, че няма да запазя единия пост, докато искам доверието им за друг?". Такъв въпрос отправи кандидатът за вицепрезидент Георги Кандев към своя опонент Кирил Вълчев, генерален директор на БТА.

Казусът се изостри заради настояванията за дебат между двамата. Писателя Веселин Стаменов, иначе критичен към позициите на Кандев, този път се съгласи, че най-достойният ход на Вълчев е да напусна БТА по време на кампанията.

"Сега ще шокирам доста хора, но обективността и принципите ме карат да го направя... Аз съм един от най-ожесточените критици на кандидата за вицепрезидент и мой градски Георги Кандев и го доказах във времето. И винаги ще бъда – защото това е работата на будния човек на словото, на тоя, дето не му дреме чие палто носи и кой кабинет му се цупи. Но днес Кандев е прав и не мога да не го подкрепя", написа Стаменов.

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"Кандев е прав да поиска от опонента си Кирил Вълчев да напусне държавния си пост, защото не може да има професия „държавен журналист“ – това е абсурд, оксиморон и институционална шизофрения. Историята на световната журналистика е изградена върху руините на такива зависимости. Спомнете си за легендарното разследване „Уотъргейт“ на Боб Удуърд и Карл Бърстийн в „Вашингтон Поуст“. Те свалиха президент от власт, защото отказаха да бъдат казионни говорители и застанаха от страната на обществото срещу държавната машина. Или пък вечно настолния ми Джордж Оруел и неговия прочут „1984“ – там министерството на истината се занимава точно с това: да произвежда удобни за властта лъжи чрез послушни чиновници на перото. Когато един журналист седи на държавна софра и същевременно се бори за държавна власт, той не е медия. Той е министър на "истинита" на тази власт", написа още той.

"И тук идва въпросът към самия Кирил Вълчев. Вълчев е длъжен да отговори и да заяви своята принципност. Защото мене изобщо не ме интересува тази властова закачалка – дали е попаднал в тази игра случайно, защото системата е опипала дъното и няма други кадри, или е търсен умишлено. Търсен е като анемична, безцветна фигура, чиято безличност да не засенчи истинските кукловоди зад кулисите", гласи още позицията на Стаменов.

"Кандев или медийните му съветници бръкнаха право в раната на тая българска държавна клоака. Нещо с което аз се боря от години. Сега Вълчев е на ход. Или ще си хвърли държавната тога, ще свали микрофона на агенцията и ще излезе на чист политически терен като мъж, или ще се скрие зад парапета на институцията, доказвайки, че за него столът е по-важен от честта. Или си мъж и излизаш на чист терен с оголени гърди, или оставаш една малка, страхлива лампа в коридора на властта, която просто свети там, където я сложат. Изборът е твой, господин директор. Айде сега мислете, защото утре вече няма да има кой да ви спасява", коментира Стаменов.

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