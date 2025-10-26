Тръмп наказа Канада за рекламата с Рейгън: Повишава митата

Американският президент Доналд Тръмп добавя 10% към американските мита върху стоки, внасяни от Канада след като провинция Онтарио излъчи антимитническа реклама с участието на Роналд Рейгън. Наричайки рекламата „измама“, той разкритикува канадските служители, че не са я премахнали преди Световното първенство по бейзбол, предаде BBC. САЩ вече наложиха 35% такса върху всички канадски стоки - въпреки че повечето са освободени съгласно съществуващо споразумение за свободна търговия.

Те също така въведоха специфични за сектора такси върху канадските стоки, включително 50% такса върху металите и 25% върху автомобилите.

По време на пътуване до Азия - Тръмп заяви, че „увеличава митата за Канада с 10% над това, което плащат сега“. ОЩЕ: Безобразно поведение, ще видят те!: Реклама с Рейгън в Канада докара до ярост Тръмп (ВИДЕО)

Какво ще прави Канада?

Канада е единствената страна от Г-7, която не е постигнала споразумение със САЩ, откакто Тръмп започна да се стреми да налага високи мита върху стоки от основни търговски партньори.

Карни беше попитан за заплахата от увеличение на заплатата от Тръмп в кулоарите на срещата на върха на Асоциацията на страните от Югоизточна Азия (АСЕАН), на която присъстват и двамата лидери, и заяви, че е готов да продължи дискусиите с един от най-големите търговски партньори на страната.

„В тези дискусии ние постоянно се фокусираме върху постигането на най-добрата сделка за канадските работници и техните семейства“, каза той. Но той посочи, че правителството може да прави повече от едно нещо едновременно и през следващите няколко седмици ще публикува „амбициозен бюджет, който прави инвестиции за поколенията в Канада“. В същото време, каза той, страната е „в процес на диверсифициране на търговските си отношения“, което включва сключване на сделки с много членове на АСЕАН. ОШЕ: Тръмп прекрати всички търговски преговори с Канада