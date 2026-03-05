Парламентът излезе в почивка за погребението на депутат от "Възраждане"

Депутатите от "Възраждане" поискаха по-дълга парламентарна почивка, за да могат да присъстват на погребението на народния представител Славчо Крумов. Искането беше отправено малко след началото на гласуването на промените в Кодекса за социално осигуряване, с които се предвижда по-голяма свобода за инвестиране на средствата във втория пенсионен стълб.

От името на парламентарната група Петър Петров се обърна към председателстващия заседанието Костадин Ангелов от ГЕРБ с молба за почивка. Той обясни, че групата разполага с право на едва 30 минути и призова това време да бъде предоставено, а ако е възможно заседанието да започне с час по-късно.

По думите му всички депутати от "Възраждане" възнамеряват да изпратят колегата си в последния му път, като само придвижването до мястото на погребението ще отнеме около 20 минути.

Костадин Ангелов заяви, че поводът е сериозен и припомни, че парламентарните групи вече са изразили съболезнования към близките на покойния депутат. Той допълни, че уважава искането и ще даде полагащата се 30-минутна почивка, но отказа заседанието да бъде отложено с допълнително време.

След възобновяване на заседанието беше поискана още една почивка от 30 минути от парламентарната група на "Има такъв народ".