"Целта на протеста е да не се приеме бюджетът в евро": Борисов обвини ПП-ДБ, че пречат за еврозоната (ВИДЕО)

21 ноември 2025, 09:34 часа 289 прочитания 0 коментара

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обвини "Продължаваме промяната - Демократична България", че пречат на присъединяването на Българи якъм еврозоната, стана ясно от изявлението му пред медиите в парламента. Думите му бяха във връзка със снощния голям протест за свобода на политическите затворници, който беше провокиран от задържането кмета на Варна Благомир Коцев, който вече месеци е в ареста.

Според Борисов това, че влизамзе в еврозоната, не може да не притеснява ПП и ДБ. НА въпрос те не подкрепят ли еврото, Борисов отговори: "Би трябвало, но тези протести са за това - да не се приеме бюджетът в евро". 

Относно многото хора на протеста, Борисов отбеляза, че само администрацията на Столична община е 1000 души. "Най-хубаво е да се протестира", смята още лидерът на ГЕРБ. 

Бонуси за политическите арестанти

Лидерът на ГЕРБ заяви, еч не е гледал какво са казали. Той обаче припомни, че тези хора са го арестували. арестуваха мен. Само администрацията на Столична община е 1000 души.

"И аз съм недоволен и съм съгласен от това, което бизнесменът Петков каза, че решетките коват лидери. Благодарение на неговите решетки аз възстанових ГЕРБ и силата на ГЕРБ. Прав е, за следващото според мен трябва да променим избирателния закон така, че да дават привилегии на всички, които са лежали в арестите, да имаме бонус по 10-15-20 депутати", добави Борисов. ОЩЕ: "Свобода за политическите затворници": Протести срещу арестите на Коцев и Барбутов в цялата страна (ВИДЕО)

Деница Китанова
