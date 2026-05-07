"Честито на гласувалите за новия Тодор Живков": Мрежата избухна, че Радев "прогресивно" разгражда модела Борисов-Пеевски, като му слага чадър

След като парламентът не събра необходимата подкрепа, за да вкара в дневния си ред създаването на комисия, която да проверява разминаванията между доходите и имуществото на санкционирания за корупция от САЩ и Великобритания лидер на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски, тъй като предложението, внесено от ДБ, не получи подкрепата на първата политическа сила "Прогресивна България", мрежата завря и закипя от коментари.

Депутатите от "Прогресивна България" на Румен Радев не подкрепиха предложението и при вота застанаха на една позиция с ГЕРБ-СДС и ДПС, като избраха да се въздържат.

Според внесения проект комисията трябваше да провери декларираните от Пеевски доходи от дивиденти, разходите му за наеми, имоти и автомобили, както и използването на частни самолети, но това не се случи и общественият гняв се изсипа върху победителите от изборите.

Още: Хората на Радев не харесаха идеята за комисия, която да разследва имуществото на Пеевски

"Силен старт на управляващите, статуквото трепери"

"Гласуване на хвърковатата чета на Румен Радев и Слава Василевич (ПБ) относно създаване на комисия за разследване на имуществото на Пееф… Силен старт на управляващите, мисля, че статуквото трепери :)) И честито на гласувалите за новия Тодор Живков, който предпочетохте пред стария Тодор Живков", коментира Венцислав Мицов, музикант и преподавател, бивш общински съветник, в профила си във Фейсбук.

"А ето и първото гласуване на комисия за разследване на доходите и разходите на Пееф. Новата власт прогресивно разгражда модела Буци-Шиши, като му слага чадър", гласеше друг възмутен коментар по темата.

На страницата на "Прогресивна България" заваляха коментари на възмущение.

"Господа от Прогресивна България, още от началото започвате с фалстарт. Какво е това да не се сваля охраната на Пеевски и Борисов??? Ако за такива неща се отмятате, как ще ви се вярва", гласеше един от тях.

Писателят Радослав Бимбалов съзра поредното задкулисие зад действията на партията на бившия президент Румен Радев.

Още: "Не имена на министри, а стратегията": Журналист за очакванията на обществото от новото управление

"Гласуване на комисия за разследване на свръх-разходите, които Пеевски си позволява на фона на своите декларирани приходи. Вижте как гласува новата авторитарна власт, която заяви, че иска да разгражда модела Пеевски-Борисов. Още някой да има съмнения каква сделка е сключена?", написа Бимбалов.

Опозицията също се възмути

Политическите реакции също не закъсняха.

"Временната комисия за имущественото състояние на Пеевски и за чадъра от институциите върху него не беше подкрепена днес в парламента. С решаващите гласове "въздържал се" от Прогресивна България. Парламентът беше избран с мандат да демонтира модела на завладяната държава, олицетворяван от Пеевски и Борисов. И именно парламентът, а не изпълнителната власт, е държавният орган, който трябва да осъществи контрол върху бездействието и "чадърите", които институциите са слагали върху Пеевски", коментира съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов.

Още: Радев отива при Йотова за мандата, кабинетът е готов

По думите му от Демократична България, като опозиция, ще настояват да бъде изпълнен докрай мандатът за демонтиране на модела.

"Защото в противен случай някой друг ще се настани на брокерското място на Пеевски. И тогава нито една от заявките за благоденствие и справедливост няма да бъде възможна", допълни той.

"Реалните действия, след които думите бързо започват да олекват: Тази сутрин Прогресивна България декларираха, че охраната на Пеевски и Борисов остава - за милиони годишно, платени от нашите данъци. Блокираха и комисията, която да изясни как е натрупан капиталът на Пеевски, който изведнъж се появи в неговите имуществени декларации и има ли това отношение към фалитите на КТБ, Булгартабак и Лафка", написа от своя страна Николай Денков от "Продължаваме Промяната".

По думите му, "за капак", началник на кабинета на новия председател на НС е станал доскорошен депутат от ИТН.

"Нямаме търпение да видим кой е този загадъчен "олигархичен модел", който новите управляващи се зарекоха да разграждат. И как ще го направят", коментира още Денков.

"Има монолитно мнозинство да не се разгледа предложението ни за комисия в парламента, която да разследва защо са бездействали институциите спрямо несъответствията в доходите на Делян Пеевски. Санкциониран по "Магнитски", той не би трябвало да може едно кафе на безиностация да си купи, но не е спрял да прехвърча с частни самолети и да разполага с огромен кеш", съгласи се и Ивайло Мирчев, съпредседател на "Да, България".

"Съществуват съществени разминавания между декларираните от "голямото момче" доходи от дивиденти и данните, съдържащи се в ГФО на дружества, в които той е или е бил едноличен собственик на капитала, това сме установили, но институциите нищо не виждат. В залата явно няма мнозинство, което се интересува от тези въпроси. Това е разликата между лозунги и действия", допълни той.