"Не може с полицейски мерки": Кутев обясни защо "Прогресивна България" не подкрепи законопроектите срещу модела Борисов - Пеевски

Така Антон Кутев от "Прогресивна България" обясни защо първата политическа сила не подкрепи предложението за създаване на временна комисия, която да проверява евентуални несъответствия между доходите, имуществото и начина на живот на лидера на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски.

"Ще спазваме закона"

"Прогресивна България" ще изпълнява ангажиментите си към българските граждани, спазвайки закона, обяви в декларация от парламентарната трибуна Кутев. Той даде да се разбере, че най-голямата формация няма да подкрепи законопроектите, насочени към сваляне на охраната на Бойко Борисов и Делян Пеевски, по начина, по който са предложени.

"Времето, когато конституцията се променяше, за да навреди на определен политик, е безвъзвратно отминал. Ние няма да приемаме закони, за да решаваме частни случаи. В държавата има ред, по който се назначава или сваля охраната на застрашени лица и ние няма да приемаме закони, касаещи един или двама, дори тези двамата доскоро да се мислеха за всесилни и да принуждаваха институциите да изпълняват личните им прищевки", заяви още Кутев.

По думите му Народното събрание на Република България не сваля охраната на когото и да било. "Това ще правят легитимните държавни органи, които са компетентни и упълномощени да взимат тези решения, а ние чрез политическата си воля и мъдрост ще заставим тези органи да работят единствено в интерес на гражданите", коментира Кутев, цитиран от БНР.

Според него българите са на ясно, че богатите не могат да станат такива с вълшебна пръчка.

"Тук сме по волята на българските граждани, за да свършим работата си според Конституцията, а не с драконовски и полицейски мерки", подчерта той.

Ние видяхме как работят вашите народни събрания, сега идва ред да покажем как работи нашето, завърши той.

Кутев даде знак, че "Прогресивна България" ще са различни от предишните управляващи с декларацията, че кабинет 222 А, в който доскоро се помещаваше лидерът на ДПС Делян Пеевски, а в предишния парламент беше превърнат в Музей на сглобката, вече няма да е негов.

НС отхвърли предложенията за създаване на временни анкетни комисии, които да установят фактите и обстоятелствата около несъотвествията в декларираното имуществено състояние на Делян Пеевски, предложена от ДБ, както и за разследване на нерегламентираното влияние на кръга "Капитал" и издателят Иво Прокопиев, внесено от ДПС.