На 40-годишна възраст: Мануел Нойер взе решение за бъдещето си

Вратарят на Байерн Мюнхен Мануел Нойер ще остане в клуба за още един сезон и скоро ще подпише нов договор, съобщава немското издание "Кикер". Отборът завърши наравно 1:1 с ПСЖ на полуфинала на Шампионската лига, но отпадна с общ резултат 5:6. Според информацията преговорите вече са в ход и са в заключителен етап, като в началото на следващата седмица сделката ще бъде обявена официално.

Очаква се Нойер да остане титулярният вратар на отбора, но неговият заместник - Йонас Урбиг, ще получава повече игрово време. Нойер ще бъде ментор на Урбиг и ще помогне на треньорския щаб на клуба да го превърне в негов наследник. Подчертава се, че и двамата вратари са доволни от това споразумение.

Този сезон Нойер е изиграл 36 мача във всички турнири, допуснал е 39 гола и е запазил 11 сухи мрежи. Той се представи на изключително високо ниво в първия мач срещу Реал Мадрид от 1/4-финалите на Шампионска лига, когато спаси няколко много опасни ситуации, за да позволи на баварците да продължат напред в турнира. Нойер обаче допусна и фрапантен гаф срещу "кралете".

