Откриха хиляди овце "фантоми" в Смолянско

Над 1000 липсващи овце от четири ферми в Смолянско са констатирали инспекторите на Българската агенция по храните (БАБХ). Това са животни, които са регистрирани в електронната система, а стопаните им са получавали сериозни субсидии за тях.

1026 овце липсват от четири ферми в Смолян, Полковник Серафимово и Забърдо. За тях са предоставяни пасища и са изплащани сериозни субсидии. При проверка на място в стопанствата обаче от Агенцията не са намерили нито едно животно.

Нещо повече - според регистрациите в електронната система само няколко дни преди проверките 514 от "виртуалните" овце дори са били "ваксинирани" срещу "Син език".

И четирите ферми имат договор за ветеринарномедицинско обслужване с един и същи лекар.

Инспекторите са успели да се свържат със собственика само на едно от проверяваните стопанства, който бил упълномощен да представлява и останалите трима. В телефонен разговор той първо заявил, че животните били преместени в други ферми, после сменил версията - животните вече били заклани, като за това нямало никакви документи - нито за транспортиране, нито за клане, уточняват от Агенцията по храните и информират, че всички "виртуални" животни вече са заличени от системата, а на собствениците ще бъдат съставени актове.