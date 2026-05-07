ПП пита къде е Радев: Вижда знаци за авторитаризъм в декларацията на Кутев (ВИДЕО)

"Днес е първият реален ден на 52-ото Народно събрание. За съжаление започна с лош знак и той дойде от страна на управляващите. Политическата сила, която спечели убедително изборите, днес си позволи да говори за "нашето Народно събрание", което означава, че повече от половината избиратели не следва да имат думата", каза депутатът от "Продължаваме промяната" и председател на "Правосъдие за всеки" Велислав Величков пред медиите в парламента по повод декларацията на Антон Кутев от сутринта, в който той каза, че не може с полицейски мерки да се сваля охраната на Пеевски и Борисов.

FB_VIDВEO

Охраната на Борисов и Пеевски

Величков смята, че цялата декларация на Антон Кутев е била написана с една цел, а именно да се обоснове защо няма да се гледа законопроект, с което да бъде свалена храната на Делян Пеевски и Бойко Борисов

"Лидерът днес липсваше, имам чувснтвото, че на него му е неудобно да бъде в залата, когато се постави този въпрос", каза още Величков.

Според него Радев трябва да заяви лично подкрепя ли това, което Кутев заяви в парламента.. ОЩЕ: "Не може с полицейски мерки": Кутев обясни защо "Прогресивна България" не подкрепи законопроектите срещу модела Борисов - Пеевски

По думите му аргументът на "Прогресивна България" е тази охрана да се оставят държавните органи да си свършат работата по закон, а всъщност ПП предлага именно закон.

Ако г-н Кутев смята, че ние не мбоже да приемаме закони, а те трябва да управляват еднолично, без да се намесва НС, това е много лош знак за парламетаризма, което свързано с репликата, че вече "няма ваши, а неше Народно събрание", дава нов знак за налагане на лек авторитарен модел", добави още Величков.

ПП ще гласува като опозиция

Това стана ясно от думите на Велислав Величков от "Продължаваме промяната", но той каза, че се вълнува от министрите в кабинета.

"Мен ме интересува изключително много въпоса кой ще е предложения за министър на правосъдието. Най-подходящият е колегата Иван Демерджиев. За съжаление той си иска друго министество", добави още Величков.

Отношенията с ДБ

Величков коментира и идеята на ПП за парламентарен съюз в правилника. "Ако се появи парламентарен съюз с колегите от ДБ ще седнем на много сериозен разговор", добави още Величков. ОЩЕ: За да не се ползва за пиар: Витанов за отказа на ПБ за комисия срещу Пеевски (ВИДЕО)