"Не имена на министри, а стратегията": Журналист за очакванията на обществото от новото управление

07 май 2026, 8:57 часа 266 прочитания 0 коментара
Снимка: Колаж БГНЕС
Най-важният въпрос не са конкретните имена на министрите, а каква стратегия ще очертае новото управление още в първите месеци от мандата си. Обществото очаква ясни приоритети и посока, а не само персонални назначения. Това мнение изрази журналистът Петьо Цеков в ефира на Нова телевизия относно очакванията към бъдещото управление на Румен Радев. По думите му обществото следи с повишено внимание дали ще се появят имената, които неофициално се обсъждат през последните седмици.

Според Диана Дамянова най-интересното около новия кабинет е липсата на течове и публично „изгаряне“ на кандидатури още преди официалното им обявяване. Тя отбеляза, че около екипа на Радев се забелязва стремеж кабинетът да бъде представен в завършен вид, без дълги вътрешни пазарлъци и публични спорове.

Валерий Тодоров също смята, че ключовите фигури около кабинета до голяма степен вече се разпознават чрез близкия кръг на президента. По думите му в миналото публичното „пускане“ на имена често е служело както за тестване на обществените реакции, така и за концентриране на политически атаки срещу определени кандидати.

Той определи мълчанието около министрите като добра тактика в краткосрочен план, но предупреди, че истинският тест ще дойде при конкретните политики и решения на бъдещото управление.

кабинет Румен Радев предсрочни парламентарни избори 2026 Прогресивна България 52 Народно събрание
Виолета Иванова Редактор
