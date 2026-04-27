Човек на Радев: Несериозно е да се говори за връщане на лева

27 април 2026, 15:00 часа 930 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Депутатът от "Прогресивна България" (ПБ) Михаела Доцова категорично отхвърли възможността да се обсъжда връщане на лева. В интервю за Нова телевизия тя подчерта, че подобен сценарий изобщо не стои на дневен ред. Доцова припомни, че президентът Румен Радев не е настоявал за референдум срещу въвеждането на еврото, а за това кога да се случи процесът, тоест за конкретната дата. "Несериозно е промяна на която и да е валута през шест месеца", заяви тя и допълни, че "няма никаква възможност" да се обсъжда връщането на лева.

"Тя очерта и ясна външнополитическа линия на партията, определяйки я като твърдо евроатлантическа. По думите ѝ мястото на България е в Европейския съюз и НАТО, като активен и равноправен участник."

"България е член на ЕС и НАТО"

"България е член на ЕС и трябва да остане такава - достоен партньор, който участва стабилно в процеса на вземане на решения. Това означава както съдействие за формиране на европейските политики и ценности, така и защита на националния интерес. Никога никой от "Прогресивна България" не е поставял под въпрос европейското развитие на страната. Ние сме част от голямото европейско семейство, част от голямото натовско семейство. Но при всички положения участваме стабилно във вземането на решения и в двата съюза. Не съм чула някой да заявява посока на изваждането на България от НАТО", заяви Доцова.

42-годишната юристка има дългогодишен административен опит. Част от професионалния ѝ път преминава в Министерството на околната среда и водите, където е била директор на дирекция "Правна", главен секретар и началник на кабинета на министъра. Работила е също в администрацията на Народното събрание и в областната администрация на София.

На последните избори Доцова водеше листата на ПБ в 23-ти многомандатен район в София. При учредяването на партията на 17 април във Велико Търново бяха обявени ограничен брой имена от ръководството - освен нейното, още тези на Петър Витанов, Николай Копринков, Димитър Здравков, Гълъб Донев и Димитър Стоянов. Очаква се Доцова да се утвърди като едно от водещите лица на формацията.

Ивайло Анев Отговорен редактор
еврозона референдум евро Прогресивна България
Още от Политика
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес