Човек на Радев: Несериозно е да се говори за връщане на лева

Депутатът от "Прогресивна България" (ПБ) Михаела Доцова категорично отхвърли възможността да се обсъжда връщане на лева. В интервю за Нова телевизия тя подчерта, че подобен сценарий изобщо не стои на дневен ред. Доцова припомни, че президентът Румен Радев не е настоявал за референдум срещу въвеждането на еврото, а за това кога да се случи процесът, тоест за конкретната дата. "Несериозно е промяна на която и да е валута през шест месеца", заяви тя и допълни, че "няма никаква възможност" да се обсъжда връщането на лева.

Тя очерта и ясна външнополитическа линия на партията, определяйки я като твърдо евроатлантическа. По думите ѝ мястото на България е в Европейския съюз и НАТО, като активен и равноправен участник.

"България е член на ЕС и НАТО"

"България е член на ЕС и трябва да остане такава - достоен партньор, който участва стабилно в процеса на вземане на решения. Това означава както съдействие за формиране на европейските политики и ценности, така и защита на националния интерес. Никога никой от "Прогресивна България" не е поставял под въпрос европейското развитие на страната. Ние сме част от голямото европейско семейство, част от голямото натовско семейство. Но при всички положения участваме стабилно във вземането на решения и в двата съюза. Не съм чула някой да заявява посока на изваждането на България от НАТО", заяви Доцова.

42-годишната юристка има дългогодишен административен опит. Част от професионалния ѝ път преминава в Министерството на околната среда и водите, където е била директор на дирекция "Правна", главен секретар и началник на кабинета на министъра. Работила е също в администрацията на Народното събрание и в областната администрация на София.

На последните избори Доцова водеше листата на ПБ в 23-ти многомандатен район в София. При учредяването на партията на 17 април във Велико Търново бяха обявени ограничен брой имена от ръководството - освен нейното, още тези на Петър Витанов, Николай Копринков, Димитър Здравков, Гълъб Донев и Димитър Стоянов. Очаква се Доцова да се утвърди като едно от водещите лица на формацията.