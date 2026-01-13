ИТН иска 100% машинно гласуване, но не със сегашните машини

Искаме 100% машинно гласуване, но не с тези машини, а със сканиращи устройства, които да бъдат интегрирани в секциите, където българските избиратели ще дадат гласа си. Това каза зам.-председателят на парламентарната група на "Има такъв народ" (ИТН) Станислав Балабанов на брифинг пред медиите. По думите му видимо в обществото се налага тази необходимост от промяна в Изборния кодекс.

ОЩЕ: Божидар Божанов поиска публично тестване на машините за гласуване

"Очакваме да получим подкрепа от всички, които искат машинно гласуване", допълни той.

Той съобщи и че стартират участието си в парламента с идеята за премахване на т.нар. мъртви души от избирателните списъци.

Протест с искане за 100% машинно гласуване

По-рано стана ясно, че от ПП-ДБ организират протест в Триъгълника на властта в сряда под надслов "Няма да освините и тези избори. 100% машини - 100% санитарен кордон срещу кочината". Протестът започва в 18 часа на площад "Независимост". Изборният кодекс ще бъде гледан утре на заседание на правната комисия.

ОЩЕ: Машинното гласуване: Развенчаване на митовете за "венецуелските измами" в България

"Излезте, за да покажем, че нашият глас не е стока и че искаме честни и свободни избори. Връщането на машините в оригиналния им вид е гаранция, че свинското начало няма да изяде изборите", призова в профила си във Facebook Ивайло Мирчев.