"Да, България" са против новия софтуер за бизнеса: Имат алтернатива (ВИДЕО)

От "Да, България" искат управляващите да се откажат от софтуера за управление на продажбите в търговските обекти (СУПТО) върху малкия и среден бизнес. Става въпрос за държавно регулиран софтуер. Според тях това ще тормози бизнеса, а самата Национална агенция по приходите (НАП) няма да издържи. Те отчитат, че в българската икономика има огромна сива част и че огромни суми не влизат в дъжавния бюджет, но решението, което е избрала държавата е остаряло технологично и неработещо.

Защо са против софтуера?

"От една страна ще имаме известно напрежение от въвеждането на еврото, но от друга страна ще имаме извънредно въвеждане на СУПТО, в което никой в НАП не знае как и какво се случва", каза лидерът на "Да, България" Ивайло Мирчев. Той е на мнение, че държавата няма да събере 320 млн. евро от СУПТО, защото са тези, които са заложлии тази сума, са държали да надуят приходите в бюджета. ОЩЕ: Чака ни лекарствена криза: Аптеките в протестна готовност

"Какво е сложно, скъпо, тежко, чупливо и не събира данъци? Това е държавен софтуер за събиране на дънъци. Няма да стане, ще бъде огромна тежест за бизнеса и накрая ефектът ще бъде не просто нулев, а отрицателен", добави другият лидер на "Да, България" Божидар Божанов. Той отбеляза, че в момента инфраструктурата на НАП не е подготвена за толкова много заявки и според него тя ще падне. Според него и изискванията на приходната агенция осакатяват софтуера, което го връща 10-15 години назад в технологичен план.

Алтернативата на СУПТО

От "Да, България" имат алтернатива на софтуера. Те искат да бъде направен Закон за фискализацията.

Според тях такъв изцяло нов закон ще позволи по-модерни подходи, което ще помогне да се отървем от касовите апарати и това трябва да стане догодина, за да може през 2027 г. да имаме този подход. ОЩЕ: Държавата официално се отказва от софтуера за продажбите и касовите апарати