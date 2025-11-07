Любопитно:

Чака ни лекарствена криза: Аптеките в протестна готовност

07 ноември 2025, 11:58 часа 197 прочитания 0 коментара
Чака ни небивала здравна и лекарствена криза, алармират от Българския фармацевтичен съюз (БФС). Управителният съвет на съюза излезе с остро становище срещу проекта на Закона за държавния бюджет за 2026 г., в който се предвижда връщането на задължителното използване на софтуер за управление на продажбите в търговски обект (СУПТО) за всички аптеки от 1 януари 2026 г. В позиция, адресирана до министър-председателя Росен Желязков и Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС), от съсловната организация предупреждават, че подобна мярка е „невъзможна от практическа страна“ и ще доведе до „невиждана национална здравна криза“.

Предвидената промяна е заложена в §18 от преходните и заключителни разпоредби на законопроекта, който изменя чл. 118 от Закона за ДДС. Според текста, аптеките ще трябва да внедрят и регистрират в Националната агенция за приходите (НАП) такъв софтуер в срок до началото на 2026 г.

Изискването беше отменено

От БФС подчертават, че аптеките в страната вече използват специализирани и технически сложни софтуерни системи, които са задължителни по силата на Закона за здравното осигуряване и Закона за здравето.

Тези системи са интегрирани в реално време с ключови държавни и европейски регистри, включително Националната здравноинформационна система, информационната система на НЗОК, системата за проследяване на лекарствата от Позитивния списък (СЕСПА) и Националния регистър за верификация на лекарствата.

„Подобни сложни системи има реална опасност да не бъдат регистрирани в НАП в определения срок“, се казва в становището.

От съюза припомнят, че през 2018 г. Министерството на финансите многократно удължи сроковете за регистрация на СУПТО, преди в крайна сметка да се откаже от задължителното изискване поради комплексни причини.

Аптеките ще спрат да работят

Според фармацевтите, ако изискването бъде прието, то ще постави аптеките в невъзможност да извършват дейността си.

„От 1 януари 2026 г. пациентите няма да имат достъп до лекарствени продукти“, алармират от БФС. Допълнително предизвикателство към същата дата е необходимостта софтуерите да бъдат настроени за работа с две валути – лев и евро, което само по себе си е огромен технически ангажимент.

От съсловната организация считат, че проектът създава необоснована финансова и административна тежест, без да е съобразен със спецификата на дейността. Те обвиняват вносителите, че не са провели консултации със заинтересованите страни.

В заключение, УС на БФС заявява, че „категорично се противопоставя на целенасочения срив на системата на лекарствоснабдяването“ и призовава Министерския съвет да отхвърли §18 от законопроекта.

Фармацевтите обявяват пълна протестна готовност за защита на правата на пациентите и съсловието, ако промените бъдат приети.

Спасиана Кирилова
