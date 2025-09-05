Войната в Украйна:

"Да, България" внасят сериозна реформа за СРС (ВИДЕО)

05 септември 2025, 10:36 часа 345 прочитания 0 коментара
"Да, България" внася сериозна реформа по отношение на специалните разузнавателни средства (СРС), обяви един от лидерите на формацията Божидар Божанов пред медиите в парламента. Повод за реформата им е заявката на санкционирания от САЩ и Великобритания лидер на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски, че ще изкара истината за всички, поради което от опозицията внесоха сигнал в Комисията за противодействие и корупцията.

"Ние разбираме, че надали тандемът Славчев и Сарафов ще се задвижи срещу своя началник Пеевски, но сме длъжни да действаме институционално", каза още Божанов.

Реформата за СРС

Реформата е свързана с това как се извършва подслушването, как се мотивира, как се унищожават съответните данни.

От думите на Божанов стана ясно, че реформата е в изпълнение на плана, който от "Да, България" обявиха за отпор срещу завладяването на институциите. Според него СРС-ата трябва да се пазят, докато има нужда от тях. "Сега срокът е 15 години, ние предлагаме да се намали на 10, когато приключи едно досъдебно производство, няма нужда да бъдат съхранявани", заяви Божанов. ОЩЕ: "Папки с компромати" на Пеевски: "Да, България" сезира Сарафов и КПК

Електронната идентификация

От опозицията в лицето на "Да, България" внасят и промени в Закона за електронната идентификация, така че българските граждани да могат да ползват електронни услуги.

"Трябва българският бизнес и българските граждани да бъдат максимално облекчени, за да развиват икономиката на страната", добави още Божанов. ОЩЕ: "България на нови релси": Планът на "Да, България" за отвоюване на завладяната държава (ВИДЕО)

Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
електронно управление СРС компромати Да, България Божидар Божанов 51 Народно събрание
