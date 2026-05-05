"Не отваряйте кутията на Пандора": Българските евродепутати към ЕП след лобизма на Скопие

Българските евродепутати са единодушни в Европейския парламент, че вписването на българите в македонската конституция трябва да е част от преговорната рамка, научи Actualno.com. За целта те са изпратили писмо до докладчиците в сянка по напредъка на Северна Македония, както и до координаторите на външна комисия в Европейския парламент и до председателите на политическите групи. Поводът за писмото изглежда са лобистките опити на Скопие във връзка с новия доклад за европейския напредък на страната. Властта в Северна Македония нарича опитите си "креативно решение", като целта им е вторият протокол с България да не е част от преговорната рамка. Въпрос, който според македонските медии е повдигнал и докладчикът Томас Вайц.

Вторият протокол включва вписване на бъгарите в конституцията, но и отваряне на архивите на бившите репресивни югославски служби.

Българските евродепутати припомнят, че вторият протокол и преговорната рамка са част и от заключенията на Съвета от юли 2022 г., одобрени единодушно от всички държави членки и прието от самата Северна Македония. "Това не е само въпрос на национална чувствителност или двустранна загриженост. Отнася се за целостта, предвидимост и институционална надеждност на самия процес на разширяване на ЕС", аргументират се българските евродепутати, тъй като от Скопие се опитват да представят въпроса като двустранен, какъвто не е.

В същото време в писмото се подчертава, че българската делегация остава изцяло ангажирана с европейското перспектива на Северна Македония.

Правата на българите в Северна Македония

Евродепутатите обръщат внимание, че докладът за напредъка на Северна Македония трябва да съдържа ясни препратки към правата на българите в Северна Македония, включително дискриминация, сплашване, реч на омразата и инциденти на насилие.

Според евродепутатите ни също така е неприемливо да се рамкира Договорът за приятелство, добросъседство и сътрудничество с България само като двустранен въпрос, докато Преспанският договор едновременно се представя и като международен договор.

Да не се отваря "кутията на Пандора"

Българските евродепутати настояват препратките към език, идентичност и история също да не са част от доклада, като рискуват да отворят "кутията на Пандора".

Припомняме, че миналата година също имаше опити докладът да бъде обвързан с подобни текстовете, но не се стигна до там.

Българските представители в Европейския парламент настояват да отпаднат и текстовете, свързани с непризнатата в България ОМО "Илинден", което дава препратки, призоваващи държавите-членки на ЕС да се съобразят с Европейския съд по правата на човека и да се съобразят със съдебните решения. "Подобна формулировка явно надхвърля обхват на доклад за напредъка на Северна Македония", посочват евродепутатите ни.

Всъщност тук се говори за решение на съда, което не означава автоматична регистрация на въпросната организация ОМО "Илинден". Плюс това олеква тезата на Скопие, че македонците нямат сдружения в България, тъй като на територията на страната ни съществува организацията "Антични македонци", каквото не може да съществува в самата Северна Македония, заради Преспанския договор.

Наративът на страната-кандидатка

"Освен това сме загрижени, че повече от 100 изменения са внесени от български членове на Европейския парламент или изобщо не са отразени в компромисните изменения или са включени само повърхностно „в духа", без да се обръща внимание на тяхната същност политически и институционални опасения", посочват евродепутатите в писмото си. Според тях това повдига сериозни въпроси относно баланса, приобщаване, прозрачност и обективност на самия процес на компромис и създава впечатление за селективно третиране в полза на политическите наративи на страната кандидатка.