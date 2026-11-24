Депутатите от бюджетната комисия приеха данъчните промени за 2027 г. и на второ четене. Най-важният финансов закон – бюджетът за следващата година – влиза в пленарната зала утре. С приетите промени държавата ще връща от налози за едно дете 500 евро, за две – 1000, а за три и повече – 1500 евро.

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От „Прогресивна България“ смятат, че с такива промени камионът, с който премиерът Румен Радев определи Бюджет 2027, става по-здрав. „Те скачат с 63%, като в същото време за родители с деца с увреждания скачат с 93%. Мога да кажа, че са сменили накладките на камиона и той вече има спирачки“, коментира Здравко Марков от „Прогресивна България“.

Опозицията обаче все още не смята, че финансовата рамка за догодина и данъчните закони са добри. И не би се возила в камиона на властта. „Можеше да положите повече усилия в разходната част и ние ще продължим да настояваме, че това допълнително облагане е ненужно“, казва Владислав Горанов от ГЕРБ.

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„Прогресивните съдействат за вдигане на цените. Над 20 нови увеличения на данъците и осигуровките ще бъдат гласувани сега. Камионът е без спирачки, защото те му махнаха спирачките“, коментира Мартин Димитров от „Демократична България“. „Това, което виждаме в момента, е, че се вземат едни сериозни приходи от всички фирми, от всички граждани, за да се напълни камионът“, казва Асен Василев, председател на „Продължаваме промяната“. „Всеки един български гражданин от следващата година ще плаща по-високи данъци“, коментира Цончо Ганев от „Възраждане“.

Депутатите промениха прага за облагане с данък свръхпечалба от 5 на 25 милиона евро. Въвежда се акциз върху всички мощни автомобили над 340 к.с., независимо кога са купени. Изключение има за електромобилите. Ваучерите за храна ще се облагат със 7 на сто, когато сумата е над 102,26 евро. Вдигат се също данъчните оценки на имотите с 30%.

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