ДБ искат оставката на съпругата на Деньо Денев, която оглавява ВиК Холдинга

От "Демократична България" искат оставката на съпругата на Деньо Денев - Ирена Георгиева - Денева, която оглавява ВиК Холдинга. Мотивите за оставката обаче не са нейния съпруг, а целият скандал с покачването на цените на водата, което по информацията на "Демократична България е станало с активното съдействие на ВиК Холдинга в последните няколко месеца. "За да не стават интриги, да не се обяснява на хората как служебното МРРБ е вдигнало цената на водата, д абъде сменена шефката на ВиК Холдинга", каза съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов.

Божанов поясни, че от "Продължаваме промяната - Демократична България" са обяснили на какво се дължи покачването на цените на водата.

"То в никакъв случай не е работа на служебния кабинет и на КЕВР и ВиК Холдинга и на редовния кабинет, които са заложили тази бомба с цел тя да гръмне в ръцете на служебния кабинет", каза още Божанов.

Семейното положение на Ирена Георгиева - Денева

От "Демократична България" коментираха семейното положение на ИРена Георгиева - Денева, а именно, че тя е съпруга на Деньо Денев, шефът на ДАНС, на когото те искат оставката.

"Не може едно семейство да контролира водата и националната сигурност. Това е огромна сила, огромен инструментариум в ръцете на хора, които в миналото и сега продължават да изпълняват желанията на Пеевски", каза Божанов. ОЩЕ:"Ново правителство, нова цена на водата": Нанков призова служебния кабинет да спре ВиК операторите (ВИДЕО)

Призив към новия шеф на АПИ

Заместник-председателятн а ДСБ Йордан Иванов обърна внимание на новия председател на УС на АПИ.

"Позволявам си чрез вас от парламента да го призовем да даде пълна публичност на всичко, кеото се е случвало там - на всички договори, всички индексации", каза още Иванов.

Той посочи, че той е бил член на УС на АПИ и го призова да не си помисля да спотайва информация. ОЩЕ: Новият регионален министър освободи шефа на АПИ