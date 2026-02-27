Спорт:

Шокови сметки за ток и по-скъпа вода: Кабинетът готви спешни мерки

27 февруари 2026, 10:49 часа 353 прочитания 0 коментара
Шокови сметки за ток и по-скъпа вода: Кабинетът готви спешни мерки

Министър-председателят Андрей Гюров организира работна среща с трима членове на кабинета заради нарасналото обществено напрежение около сметките за електроенергия и цената на водата, съобщиха от правителствената пресслужба. В разговора ще участват министърът на енергетиката Трайчо Трайков, министърът на икономиката и индустрията Ирина Щонова, както и министърът на регионалното развитие и благоустройството Ангелина Бонева. Акцентът ще бъде поставен върху множеството сигнали за завишени фактури за ток и стойността на питейната вода.

По-рано Ирина Щонова сезира Комисията за защита на потребителите с искане за проверки в офисите на трите големи електроснабдителни компании у нас. Действието ѝ последва серия от жалби на граждани за по-високи сметки за януари 2026 г., както и анализ на постъпилите от началото на годината сигнали. Още: ДБ искат оставката на съпругата на Деньо Денев, която оглавява ВиК Холдинга

Мерките

От електроразпределителните дружества ще бъде изискана подробна информация - колко оплаквания са регистрирани, колко от тях са признати за основателни, по колко е извършено удовлетворяване и по какъв механизъм. Ще бъдат проверени и типовите договори, общите условия за снабдяване с електроенергия, както и естеството на най-често срещаните жалби.

След вълната от обществено недоволство заради януарските фактури, анализите на трите дружества отчетоха ново увеличение и през февруари. Като основен фактор компаниите посочват по-високото потребление през отчетния период. 

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Разчетите за февруари показват, че и при трите оператора средната сметка надхвърля януарската. "Енерго-Про" в Североизточна България отчита увеличение от близо 8 на сто. "Електрохолд" в Западна България съобщава за ръст от около 4 на сто на средната фактура. "EVN" в Югоизточна България регистрира повишение от 6 на сто. Още: Петиция за цената на тока на ПП-ДБ е популистка: Цените на тока у нас са сред най-ниските в ЕС

Министърът на енергетиката Трайчо Трайков заяви, че ще бъдат предвидени компенсации за домакинствата с високи сметки. Възможностите включват приспадане от следваща фактура или директно възстановяване на суми. Подобно обезщетение обаче ще се прилага само при подадена жалба и при установено нарушение след проверка.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Анев
Ивайло Анев Отговорен редактор
цена на тока цена на водата Андрей Гюров
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес