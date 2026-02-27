Шокови сметки за ток и по-скъпа вода: Кабинетът готви спешни мерки

Министър-председателят Андрей Гюров организира работна среща с трима членове на кабинета заради нарасналото обществено напрежение около сметките за електроенергия и цената на водата, съобщиха от правителствената пресслужба. В разговора ще участват министърът на енергетиката Трайчо Трайков, министърът на икономиката и индустрията Ирина Щонова, както и министърът на регионалното развитие и благоустройството Ангелина Бонева. Акцентът ще бъде поставен върху множеството сигнали за завишени фактури за ток и стойността на питейната вода.

По-рано Ирина Щонова сезира Комисията за защита на потребителите с искане за проверки в офисите на трите големи електроснабдителни компании у нас. Действието ѝ последва серия от жалби на граждани за по-високи сметки за януари 2026 г., както и анализ на постъпилите от началото на годината сигнали.

Мерките

От електроразпределителните дружества ще бъде изискана подробна информация - колко оплаквания са регистрирани, колко от тях са признати за основателни, по колко е извършено удовлетворяване и по какъв механизъм. Ще бъдат проверени и типовите договори, общите условия за снабдяване с електроенергия, както и естеството на най-често срещаните жалби.

След вълната от обществено недоволство заради януарските фактури, анализите на трите дружества отчетоха ново увеличение и през февруари. Като основен фактор компаниите посочват по-високото потребление през отчетния период.

Разчетите за февруари показват, че и при трите оператора средната сметка надхвърля януарската. "Енерго-Про" в Североизточна България отчита увеличение от близо 8 на сто. "Електрохолд" в Западна България съобщава за ръст от около 4 на сто на средната фактура. "EVN" в Югоизточна България регистрира повишение от 6 на сто.

Министърът на енергетиката Трайчо Трайков заяви, че ще бъдат предвидени компенсации за домакинствата с високи сметки. Възможностите включват приспадане от следваща фактура или директно възстановяване на суми. Подобно обезщетение обаче ще се прилага само при подадена жалба и при установено нарушение след проверка.