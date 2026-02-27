Лайфстайл:

Всичко е ясно: ето кога се завръща Килиан Мбапе

През уикенда супервездата на Реал Мадрид Килиан Мбапе изигра цял мач за „кралете“ при загубата от Осасуна с 1:2 в Ла Лига. Но в следващия мач на белите – срещу Бенфика в мача реванш от плейофния кръг в Шампионска лига, той не взе участие. Причината е влошена контузия, която го извади от групата за срещата. Тогава треньорът на Реал Мадрид Алваро Арбелоа разкри, че Мбапе ще отсъства по-дълго от очакваното.

Килиан Мбапе ще се завърне за 1/8-финалите на Шампионска лига

Точните думи на испанския специалист бяха, че Мбапе ще отсъства „малко по-дълго“. Никой не знаеше точно за какъв период от време става въпрос, но вече е ясно. Според „El Chiringuito“ французинът ще се завърне на терена за 1/8-финалите на Шампионската лига. Първият мач на „кралете“ от тази фаза ще се изиграе на 10 март, а потенциалните съперници са Манчестър Сити и Спортинг Лисабон.

Килиан Мбапе

Мбапе е контузен от декември 2025 г.

От Реал Мадрид обявиха, че Килиан Мбапе изпитва дискомфорт в лявото коляно още от декември 2025 г. От тогава французинът сам преценява дали е готов да играе. Той отказва да се оперира, като гледа смело към участие на Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико с неговата Франция. Той продължава с консервативното лечение, което очевидно не е 100%-вото решение на проблема. След като пропусна мача с Бенфика, Мбапе ще търси по-ефективен и траен отговор на травмата.

