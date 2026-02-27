Ние нямаме избор: Оправданието на Тошко Йорданов защо ИТН е с Пеевски и Борисов

ИТН е нямала избор и е трябвало да участва в управление с Делян Пеевски и Бойко Борисов, за да може да реализира добрите си идеи. Целта на всяка политическа партия е да участва във властта, за да реализира това, което е обещала на избирателите да свърши. Това заяви Тошко Йорданов, дясната ръка на Слави Трифонов в "Има такъв народ" (ИТН).

Интересно Йорданов не се сети как ИТН не поиска властта, когато партията спечели парламентарните избори - защото с 65 депутати настоя, че трябва да управлява все едно има 121 депутати и не успя да постигне съгласие с политически партньори, за да си реализира идеите. Но като по-малка партия ИТН нямаше проблеми да влиза във властта.

"Постиженията" на ИТН и огън до дупка срещу ПП-ДБ

Напълно очаквано и крайно иронично Тошко Йорданов се оплака, че ИТН била засипвана с негативизъм само защото била в управлението. И се похвали в сутрешния блок на БНТ как заради ИТН сега имало проверки на високи сметки за ток, иначе "по закона на ПП-ДБ" щяло да се размине (Тошко Йорданов визира излизането на свободния пазар за ток и на българските домакинства - дългогодишна недовършена реформа, която би трябвало да създаде голяма конкуренция на предлагане и сваляне на цената на електричеството, ако бъде направена както трябва: с достъп на клиентите до много производители и търговци и с работещ контрол за наказания при нарушения). Освен това, Йорданов приписа на ИТН заслуга и рафинерията "Лукойл Нефтохим" да работи нормално, да има горива (щяло да свърши авиационното гориво за целия Балкански полуостров) тогава, когато "Лукойл" попадна под наложени от Доналд Тръмп американски санкции. След като на Йорданов му беше припомнено, че заради новия закон за особения управител на рафинерията сега България е изправена пред международен арбитраж, отговорът беше, че трябвало да се поеме риск и да не се предопределяло как ще завърши такова дело (как завърши предишното голямо такова, за оборудването на АЕЦ "Белене" - минус 620 млн. евро за България): "Трябваше да се избере между една огромна злина и една по-малка злина" - ОЩЕ: Собственикът на "Лукойл Нефтохим" дава България на арбитражен съд

На въпрос защо тогава хората не разбирали "доброто", което ИТН сторила, отговорът е, че партията на Слави Трифонов не се самопохвалила достатъчно. И последваха политически заклинания - "петроханска секта", "педофилия", със сигурност Ивайло Калушев бил убиец, това се случило благодарение на няколко подписа на министри на ПП-ДБ (в коалицията, която представляваше правителството на Кирил Петков, участваше и ИТН). "Убеден съм, че МВР ще работи за замитане на следите", добави Йорданов, визирайки новия МВР министър Емил Дечев.

"Да речем за министъра на образованието Сергей Игнатов не мога да кажа една лоша дума. Обаче за Христанов мога" - знакови думи на Йорданов и уточнение от него, че събирали още сигнали за министъра на земеделието и ще ги покаже. Йорданов заговори за фалшиви ваксинации на животни. Наш депутат няма връзка с Таки (Христофорос Аманатидис) - Йорданов директно каза името му, Александър Рашев. Бащата на Рашев обаче е на фокус - според Тошко Йорданов неговата кантора не представлявала Таки, а ставало въпрос за случаи на вписвания, това била работата на кантората на бащата на Рашев.

