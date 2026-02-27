Спорт:

"Трябва да има крачка към озаптяване": Психолог за вредите от социалните мрежи, AI и проблемът с емпатията

27 февруари 2026, 11:13 часа 302 прочитания 0 коментара
"Трябва да има крачка към озаптяване": Психолог за вредите от социалните мрежи, AI и проблемът с емпатията

Австралия стана първата страна в света, която въведе забрана за използване на социални мрежи за деца под 16 години. Платформи като Facebook, Instagram, TikTok, X и др. вече са блокирани за тези потребители. Испания също ще забрани социалните мрежи за деца под 16 г., следвайки модела на Австралия. В Полша и Великобритания също активно обсъждат или планират подобни забрани. Други държави, които имат планове да последват примера на Австралия са Франция, Дания, Гърция, Италия, Германия и други.

ОЩЕ: Да се забранят ли социалните мрежи за деца в Германия: Говори Фридрих Мерц

Защо тези мерки се предлагат?

"Забрана на социалните мрежи за деца трябва да има, защото контактът на подрастващите с тях водят понякога до трайни и необратими щети за психиката им“, каза за Actualno.com психиатърът д-р Веселин Герев. Той обясни, че особено в юношеството, настъпват някои сериозни кризисни момента в психическото им развитие.

На първо място това е криза на авторитетите. „Както знаете, това вече не са родителите и учителите, а най-често това са части от тяхната общност с асоциално поведение, с агресивни прояви и с някакви безумни предизвикателства“, даде пример той.

От друга страна това е кризата на приоритетите, която обхваща вече по-различни части на социалния живот, отколкото задължителните за тази възраст – обучение, ред и дисциплина. „Така приоритет в живота на подрастващите стават групите, които се оформят, тези с асоциалното поведение, един вид израз на някакъв бунтарски характер и много често свързан с тези предизвикателства в социалните мрежи, които могат сериозно да навредят на здравето и живота им“, обясни психиатърът.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

ОЩЕ: Испания разследва социалните платформи за сексуално малтретиране на деца

„На последно е кризата на сексуалността, където може да се получат нежелателни въздействия – от сорта на злоупотреба със сексуалността, педофилия“, обърна внимание той.

Забраната и ролята на обществото

Д-р Герев беше категоричен, че трябва да се предприемат някакви мерки. Той обурна внимание, че и сега не може да си направиш профил, ако не си над 16 години. „Но има деца, които посочват друга възраст, друга дата на раждане и пак влизат в мрежите“, каза той.

Според него именно заради това трябва да има крачка към озаптяване, защото „не може детето да иде на училище и в един момент да ви кажат, че се е отровило, защото е изпило 30 парацетамола – предизвикателство, което е видяло в социалните мрежи или да играе на Синия кит.

„За тези активности е задължително да се изисква преминаване на юношеския период, за да може човек, макар и непълнолетен, да бъде отговорен за действията си. При децата това не може да се случи. Как ще стане точно ограничението, е спорен въпрос, защото щом има забрана, то нарушаването й става привлекателно“, обърна внимание психологът.

Той видя проблем и в това, че всичко се документира и се пуска в социалните мрежи, за да може да се види и така се оформят така наречени „герои“. „Виждате ли. Вместо да могат да се похвалят, че имат знания, умения, опит в някаква област и с това да са пример за подражание, хората се хвалят с глупаво и неадекватно поведение – форма без съдържание“.

ОЩЕ: Великобритания може да забрани социалните мрежи за деца още тази година

По думите му мислещите хора са избутани в периферията, мнението им не се търси, а на преден план изпъкват хора с разни „телесни арматурни промени и такива с неадекватно и глуповато поведение“.

„На обществото му трябват зрелища, а не умни и знаещи хора“, каза той.

Психологът сподели, че децата у нас имат сериозни проблеми в следствие на използването на социални мрежи – пият се хапчета, подскача се на място, но лошото е различните форми на агресия, които са ежедневие в тази общност.

„Големият проблем е, че обществото си затваря очите. Даже фрапантното е, че дори и учителите не искат да взимат отношение. Всички казват: „То ще се размине“ и така се поощрява този тип поведение“, смята д-р Герев.

Според него, ако има забрана няма да се стига до такива ексцесии, защото повечето от тези предизвикателства застрашават живота и здравето на децата, които ги изпълняват. „Колко деца скачаха от високо, за да полетят като Супермен. Ето какви ще са позитивите“, даде пример той.

Лекарят обърна внимание, че е въпрос в семейството да се разговаря с децата - да им се обясни какви са плюсовете и минусите и да се изгради едно рационално поведение и мислене към социалните мрежи.

ОЩЕ: Стармър иска по-строги мерки за онлайн защитата на децата

Много по-голям проблем по думите му е употребата на енергийни напитки. „Почти всеки ден при мен идват деца, отровено от енергийни напитки. И те са забранени, както и цигарите, но всички пред училището пушат“, каза той и степенува от кого зависи децата ни да не използват социални мрежи, да не пият енергийни напитки и да не пущат цигари.

На първо място по думите му е ролята на родителите, след това са търговците и накрая са учителите. „Тяхна работа е да ги учат, да преподават, а не да превъзпитават децата на хората. Много по-лесно е да очакваш учителя да ти възпита детето – забързано ежедневие, стрес. Има родители, които поощряват децата да използват социални мрежи, за да могат да си починат“.

AI замества родителите

Относно навлизането на изкуствен интелект и използването му от подрастващите д-р Герев обясни, че когато няма естествен интелект, то изкуствения ще го замени. „Това показва един голям дефицит в комуникацията на родителите с децата им. Не всеки родител изслушва детето си, не всеки иска да знае проблемите на детето си, защото той смята, че неговите проблеми са най-съществени. И настъпва едно тотално отчуждаване между поколенията. Ако има контакт, то той е в грешната посока. Децата са един мини облик на семейството. Те в този период имат свойството да копират модели на поведение и да ги отразяват в тяхната общност“, обясни лекарят.

Според него проблемът за емпатията в обществото ще седи все повече на дневен ред. „Децата са много жестоки в поведението си. Този проблем ще става много актуален. Колкото повече се комуникира с техника и виртуален свят – толкова повече емоциите ще намаляват“, каза той.

Д-р Герев посъветва родителите да говорят с децата си.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
Забрана социални мрежи деца Веселин Герев авторски
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес