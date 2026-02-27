Първи звезден участник се сбогува с "Hell's Kitchen" (ВИДЕО)

Инфлуенсърката Цвета Стратиева - Флора се превърна в първия звезден участник, елиминиран от "Hell’s Kitchen". Представителката на отбора на Платинените показа несигурност в две поредни предизвикателства и се прости с мястото си в надпреварата. Въпреки забавния момент между нея и шеф Ангелов, когато той ѝ разреши да използва изкуствен интелект, за да направи избора си в кухнята, съветите на Chat GPT не помогнаха. "Машините ще ни погубят", каза шев Ангелов на Флора, преди да ѝ нареди да свали куртката си.

Грешка след грешка

Завръщането на звездите в Кухнята на Ада протече повече от динамично. Те трябваше да се съревновават в отборна игра, разчитайки на комуникацията, работата в екип и сръчността си. Най-добре за втора поредна седмица се справи пианистът Евгени Генчев, който заслужи и нов имунитет. В днешния епизод изглежда шеф Виктор Ангелов бе в добро настроение и дори подкрепи музиканта с импровизирано свирене на барабани.

Ястието на гримьора Кирил Гуцов не бе на нужното ниво и му донесе номинация.

Последвалата вечерна резервация се превърна в истински тест за търпението на шеф Виктор Ангелов. Въпреки усилията на звездните кулинари, грешки валяха и от двете кухни. Опитите на номинирания Гуцов и рап изпълнителя Тото да овладеят положението при Платинените не се увенча с успех, докато отличникът Евгени намери път към съотборниците си и Златните успяха да завършат поръчките си.