Любопитно:

Първи звезден участник се сбогува с "Hell's Kitchen" (ВИДЕО)

27 февруари 2026, 10:56 часа 0 коментара
Първи звезден участник се сбогува с "Hell's Kitchen" (ВИДЕО)

Инфлуенсърката Цвета Стратиева - Флора се превърна в първия звезден участник, елиминиран от "Hell’s Kitchen". Представителката на отбора на Платинените показа несигурност в две поредни предизвикателства и се прости с мястото си в надпреварата. Въпреки забавния момент между нея и шеф Ангелов, когато той ѝ разреши да използва изкуствен интелект, за да направи избора си в кухнята, съветите на Chat GPT не помогнаха. "Машините ще ни погубят", каза шев Ангелов на Флора, преди да ѝ нареди да свали куртката си. 

View this post on Instagram

A post shared by Hell's Kitchen Bulgaria (@hells.kitchen.bulgaria)

Още: Напрежение в "Hell's Kitchen": Още една куртка изгоря (ВИДЕО)

Грешка след грешка

Завръщането на звездите в Кухнята на Ада протече повече от динамично. Те трябваше да се съревновават в отборна игра, разчитайки на комуникацията, работата в екип и сръчността си. Най-добре за втора поредна седмица се справи пианистът Евгени Генчев, който заслужи и нов имунитет. В днешния епизод изглежда шеф Виктор Ангелов бе в добро настроение и дори подкрепи музиканта с импровизирано свирене на барабани. 

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Ястието на гримьора Кирил Гуцов не бе на нужното ниво и му донесе номинация.

TikTok сензация влезе в "Hell's Kitchen". Шеф Ангелов гони участник (СНИМКА+ВИДЕО)

Последвалата вечерна резервация се превърна в истински тест за търпението на шеф Виктор Ангелов. Въпреки усилията на звездните кулинари, грешки валяха и от двете кухни. Опитите на номинирания Гуцов и рап изпълнителя Тото да овладеят положението при Платинените не се увенча с успех, докато отличникът Евгени намери път към съотборниците си и Златните успяха да завършат поръчките си.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ева Петрова
Ева Петрова Отговорен редактор
ТВ предавания Hells Kitchen
Още от Шоубизнес
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес