Делян Добрев официално е вън от политиката и парламента

Парламентът прекрати предсрочно пълномощията на депутата от ГЕРБ Делян Добрев, след като той подаде оставка в началото на седмицата и официално сложи край на близо две десетилетия активна политическа дейност.

Решението беше прието без дебат със 187 гласа "за", 5 "против" и 1 "въздържал се". Сред гласувалите против бяха трима депутати от ГЕРБ и един народен представител от "Продължаваме промяната", а още един депутат от управляващата партия се въздържа.

На мястото на Добрев в Народното събрание предстои да влезе Христо Гаджев. Централната избирателна комисия трябва да го обяви за избран, след което той ще положи клетва като народен представител. Още: Няма връщане назад: Молбата на Делян Добрев за напускане на парламента е подадена

Решението на Делян Добрев да се оттегли беше обявено преди дни по време на среща на Младежи ГЕРБ в Раковски, на която присъства и лидерът на партията Бойко Борисов. Тогава Добрев заяви, че е настъпил моментът по-младите кадри да поемат водеща роля в политиката.

"След 20 години в политиката идва един момент, в който трябва да дадем път на вас. Ако ние не ви направим място, няма как да се докажете. След 20 години като нас ще осъзнаете, че нямате вече този хъс, тази енергия, каквато имате сега", каза той пред младежката организация на ГЕРБ.

От своя страна Бойко Борисов подчерта, че партията не се разделя с Добрев, а става дума за "крачка назад", която да отвори пространство за новото поколение. Още: Защо Делян Добрев си тръгна и оголи ли се ГЕРБ: Отговорът от лидера на СДС

Делян Добрев е едно от най-разпознаваемите лица на ГЕРБ и неизменно присъства в политическия живот от 2009 г. насам. Той беше депутат в почти всички парламенти през последните 17 години, като през годините заемаше и ключови постове в изпълнителната власт. През 2011 г. стана заместник-министър на икономиката, енергетиката и туризма с ресор "Енергетика", а по-късно пое и министерския пост след оставката на Трайчо Трайков.

Добрев многократно оглавяваше парламентарната комисия по енергетика и се утвърди като едно от основните експертни лица на ГЕРБ в сектора. В последното Народно събрание беше и председател на бюджетната комисия.

Това не е първият случай, в който Добрев се оттегля от политиката. През 2017 г. той напусна парламента след скандала "Кумгейт", свързан с назначения в община Хасково, а през 2019 г. се оттегли и заради спорове около имотни сделки на негови роднини. И в двата случая впоследствие се завърна в активната политика, като през 2021 г. отново оглави листата на ГЕРБ в Хасково. Още:Делян Добрев напуска Народното събрание и политиката

Сегашното му напускане обаче е представено като окончателно оттегляне от активната политическа сцена и предаване на щафетата на по-младото поколение в партията.