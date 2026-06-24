Ще има ли общ кандидат-президент между ПП, ДБ и ГЕРБ: Отговорът от Мартин Димитров

"Работим заедно с "Продължаваме промяната" за президентските избори на есен и се надявам, че ще имаме обща кандидатура. Търсим много широка обществена подкрепа. Има нужда на президентските избори да има десен кандидат, защото това е много наложително". Това заяви народният представител от "Демократична България" Мартин Димитров пред БНТ. Още: Гълъб Донев чертае апокалипсис с дефицита: Мартин Димитров вижда паника във властта

По думите му Андрей Гюров е сериозен кандидат за президент и докато няма официално обявена кандидатура, остава само в сферата на възможностите.

Той бе категоричен, че кандидатът за президент трябва да бъде на ПП и ДБ, докато с ГЕРБ не може да има обща кандидатура за държавен глава.

Според него това, което трябва да се направи е, че не трябва да бъде давана възможност на премиера Румен Радев да спечели президентските избори. "Радев започва да прилича на Виктор Орбан", изтъкна Димитров.

Той смята, че има две проблеми неща при Румен Радев - концентрация на власт и позицията му спрямо външнополитическите въпроси. На президентските избори трябва да намалим тази концентрация на власт, подчерта Мартин Димитров.

Реформа в администрацията

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Той обясни, че ситуацията е сложна, но решима - има изпуснат дефицит, но това е решимо с план за реформи, който никой не е виждал към момента.

Според него това, с което трябва да се започне е реформа в администрацията - хората, които са пенсионери, да бъдат освободени или да получават само заплата вместо пенсия. В Министерство на отбраната, МВР и силовите ведомства има най-много работещи пенсионери, които получават и заплати, и пенсии, отчете Мартин Димитров.

"Никого от нищо не искаме да лишаваме, но бюджетната сфера да бъде подредена", призова народният представител. "Ние не казваме нищо за частния сектор - който и както иска, а говорим само за бюджетната сфера, където трябва да има реформа", настоя Мартин Димитров.

Той настоя още всички болници трябва да правят търгове, когато ползват ресурс на НЗОК, пациентите да получават уведомление за здравните услуги и държавните служители да започна да си плащат сами осигуровките.

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