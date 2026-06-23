Близък човек на Радев става съветник на Гълъб Донев

Проф. Александър Маринов става съветник на финансовия министър Гълъб Донев. Това съобщиха в официално съобщение на партия "България може", от която политологът беше част до момента. От политическата формация изразиха признателност към Маринов за съвместната му работа.

ОЩЕ: "Няма шанс за кабинет с третия мандат": Говори бивш човек на Радев

"С благодарност за всеотдайната работа, професионализма и приноса му към каузите на партията, изпращаме проф. Александър Маринов към новото му предизвикателство. Благодарим му за подкрепата при изграждането на организацията за защита на българския национален интерес”, посочват от "България може" в пост на страницата си във Facebook.

От партията пожелават на професора "здраве и много успехи в новото начинание в полза на България и нейните граждани".