Гръм удари граничния пункт: Македонските туристи са блокирани на границата с Гърция

Граничният пункт Евзони на македонско-гръцката граница е изправен пред сериозни технически проблеми след удар от мълния, който причини прекъсване на електрозахранването и наруши работата на ключови системи, предаде македонската медия "Фокус". Според последната информация, публикувана в сръбските медии, генераторите в момента не са в състояние да осигурят достатъчно енергия за безпроблемното функциониране на всички устройства и услуги на прелеза.

Допълнителни трудности възникнаха поради проблеми с интернет връзката и дори в райони, където електрозахранването се е стабилизирало, системите не работят с пълен капацитет.

Поради комбинация от прекъсвания на електрозахранването и смущения в комуникационните мрежи, имаше сериозни забавяния и трудности във функционирането на граничния пункт, което предизвика пълен срив в работата на граничните служби.

Гражданите, които трябва да преминат този граничен пункт през нощта, казват, че са притеснени от цялата ситуация, защото не знаят какво ги очаква.

Преди това имаше забавяне заради новите системи

Припомняме, че преди това имаше забавяне на границата заради въвеждането на новата Система за влизане/излизане (EES) на Европейския съюз, която започна да функционира на гръцките летища и други входни пунктове на 10 април като част от по-широка европейска инициатива.

Системата замества традиционните паспортни печати с биометрична регистрация, базирана на лицеви снимки и цифрови пръстови отпечатъци за граждани на трети страни.

На граничния пункт Евзони тази процедура е увеличила времето за всяка проверка от 20-30 секунди на 2-3 минути за всяко лице. ОЩЕ: Срив на граничните системи в Гърция: Потърпевши са туристите от Балканите