Пътят към четвъртфиналите: Григор Димитров излиза срещу "щастливия губещ" в Майорка

Първата българска ракета Григор Димитров излиза днес за втория си мач на турнира от сериите ATP 250 в Майорка. Той ще се изправи срещу представителя на Йордания Абедала Шелбайх, като срещата е насрочена да започне в 18:30 часа българско време.

Григор Димитров търси втори пореден успех на трева срещу изненадата на турнира

Димитров стартира участието си в надпреварата с успех над австралийския квалификант Марк Полманс в два сета. Победата беше специална за българина, тъй като се оказа юбилейната му 50-а на тревни кортове в професионалната кариера, както и първата му в основната схема на турнир от ATP Тура от март насам.

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Сега пред хасковлията стои ново предизвикателство в лицето на Шелбайх. Йорданецът, който заема 299-ото място в световната ранглиста и попадна в основната схема като „щастлив губещ“, поднесе една от изненадите на турнира, след като елиминира шестия поставен и финалист от миналогодишното издание Корентен Муте.

Това ще бъде първи официален двубой между Димитров и Шелбайх. При успех българинът ще се класира за четвъртфиналите, където ще срещне победителя от мача между австралиеца Адам Уолтън и втория поставен в схемата Алехандро Давидович Фокина. Турнирът в Майорка е последната спирка за Григор преди старта на Уимбълдън, където той ще търси силно представяне на тревната настилка.

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