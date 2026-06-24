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Волейболните национали на България се изправят срещу световния шампион Италия в Лигата на нациите

24 юни 2026, 11:35 часа 756 прочитания 0 коментара
Снимка: Bulgarian Volleyball Federation
Волейболните национали на България се изправят срещу световния шампион Италия в Лигата на нациите

Националният отбор на България по волейбол започва днес участието си във втората седмица на Лигата на нациите, като първият съперник на "лъвовете" в Любляна е действащият световен шампион Италия. Двубоят ще бъде своеобразно повторение на финала от последното световно първенство във Филипините, където селекцията на Джанлоренцо Бленджини отстъпи с 1:3. Срещата е с начален час 14:00 българско време.

България влиза в днешния двубой от девета позиция в класирането

След Италия България ще се изправи още срещу домакините от Словения, както и срещу отборите на Канада и Украйна. В състава на "лъвовете" има само една промяна спрямо първата седмица, а именно завръщането на Георги Татаров, който заменя младия посрещач Жасмин Величков.

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Отбор волейбол

Отборът на Италия също претърпя леки промени, като в състава се завръщат Рикардо Сбертоли, Даниеле Лавия, Джанлука Галаси и Лоренцо Кортезия, докато разпределителят Симоне Джанели остава извън групата. Към момента България заема девето място във временното класиране с актив от шест точки след две победи и две загуби, докато Италия е четвърта с баланс 3 на 1.

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Национален отбор по волейбол Лига на нациите по волейбол
Жанина Колева
Жанина Колева Редактор
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