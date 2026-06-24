Радев: Реално намаляване на заплатите в държавната администрация - да. Но чистки и масови уволнения - не

"Нашето най-голямо предизвикателство не е огромния дефицит, а заложените в последните парламенти и сглобки философия на бюджетиране. Тя се изразяваше в стремежът за рекорден ръст на разходите, неудържим дори ръст на разходите."

Това обяви премиерът Румен Радев преди началото на правителственото заседание в сряда.

"В мимолетния опит да се направят българите богати с финансови гимнастики и с фокусиране единствено върху стимулиране на вътрешното потребление. С предизборно повишаване на доходите, без връзка с реалните възможности. С безразборно теглене на дълг и с откровен грабеж. С предварително авансово изземване на данъци, дължащи се за следващата година. С поемане на неосигурени финансови ангажименти. С укриване и прехвърляне на следващи години на извършени вече дейности. И много важно за мен - никакви усилия и реални мерки за стимулиране на българската икономика и подобряване на инвестиционния климат. Затова пък наследяваме обществени поръчки с много съмнителен обществен ефект и със силен корупционен привкус. Резултатът го знаем всички - огромен дефицит, 35% сива икономика и рекорден спад на индустриалното производство, инвестициите и експорта. Благодаря на всички за денонощните усилия да вкараме бюджетът и дефицитът в някакви прилични норми", обяви още Радев.

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Той потвърди, че заложеният в бюджета дефицит ще бъде над 3% от БВП и отправи критика към политическите си опоненти. „Всички тези, които докараха дефицита до 7,5%, сега имат претенции да направим бюджет с дефицит от 3%. А защо не и под 3%? Защо не и 2% без нов дълг? Разбира се, че може“, каза премиерът.

По думите му обаче подобен подход би имал тежки последици за икономиката и местната власт.„Няма да оставим българската икономика да се задушава, защото именно тя, а не екселските таблици, ще ни изведе от тежката финансова ситуация. Няма да оставим и българските общини с разкопани улици и незавършени проекти“, заяви Радев.

Той беше категоричен, че правителството не предвижда намаляване на доходите на работещите.„Няма да понижаваме нито с евро доходите на работещите“, подчерта министър-председателят.

Изключение ще има единствено за част от ръководствата на държавни предприятия и контролни органи. „Ще има реално намаляване на възнагражденията и въвеждане на таван за ограничен брой хора - това са ръководствата на някои държавни предприятия и бордове“, обяви той.

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Американските самолети и цистерни на летище София

"В регулярен диалог сме с американската администрация. Самолетите ще напуснат до края на този месец, но САЩ остават наш стратегически съюзник в сигурността и ключов партньор в сферата на енергетиката, икономиката, високите технологии и изкуствения интелект. Ще продължим да работим за задълбочаването на това наше партньорство", каза още Радев.

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