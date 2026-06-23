Йордан Цонев обяви, че напуска политиката

Един от най-дългогодишните и разпознаваеми кадри на ДПС Йордан Цонев се оттегля окончателно от политиката. Новината идва само седмица след като бе отстранен от ръководството на партията, оглавявана от санкционирания за корупция от САЩ и Великобритания Делян Пеевски, на фона на нарастващо напрежение в движението и серия от кадрови промени, които породиха множество въпроси за бъдещето на формацията.

Пред Клуб Z Цонев заяви, че сам е поискал да бъде освободен от всички партийни постове, тъй като е взел решение да сложи край на политическата си дейност след повече от три десетилетия участие в обществения живот.

"36 години са достатъчно"

"Аз съм помолил да бъда освободен от всички постове, защото решението ми е да не се занимавам с политика повече. Правя го от 1990 г., 36 години са достатъчно", посочва той. По думите му дори не е желаел да се кандидатира за депутат на последните избори, но е бил убеден да го направи, за да помогне на по-младите партийни кадри. Още: Трус в ДПС: Пеевски премахна емблематични имена от ръководството на партията (СНИМКИ)

Оттеглянето му идва след заседанието на Централния съвет на ДПС на 15 юни, когато бяха извършени сериозни рокади в Централното оперативно бюро - най-тясното ръководство на партията. Освен Цонев, постовете си като заместник-председатели загубиха и Станислав Анастасов, както и други дългогодишни фигури около партийното ръководство - Хамид Хамид и Байрам Байрам.

Любопитен детайл е, че в официалното съобщение на ДПС имената на отстранените изобщо не бяха споменати. Партията публикува единствено новия състав на ръководството, като мотивира промените с анализ на състоянието на структурите, изборните резултати и предстоящите предизвикателства пред движението.

Мълчанието на засегнатите допълнително засили спекулациите за истинските причини зад кадровата чистка. През последните дни нито Анастасов, нито Хамид, нито Байрам дадоха публични обяснения за случилото се.

Рокадите идват в момент, когато ДПС преживява един от най-трудните периоди в историята си. След разцеплението между лагера на Ахмед Доган и ръководството на Пеевски движението отчете сериозен спад в подкрепата си. Допълнително напрежение предизвикаха решения на местни структури, включително в Кирково и Нови пазар, които обявиха напускането си. Още: Йордан Цонев и Стефка Костадинова няма да са депутати

Политически наблюдатели разглеждат последните промени като опит на ръководството да отговори на недоволството в партията след слабите изборни резултати. Според друга версия обаче кадровите рокади може да са част от по-мащабен процес на преструктуриране, който да отвори възможност за бъдещо сближаване между формациите, свързвани с Доган и Пеевски в смесените райони на страната.