Денков: С приказките, че ситуацията е катастрофална, властта оскъпява лихвите по бъдещ дълг

„Прави ми впечатление, че от цялата дискусия изчезна едно изречение, което беше първо в един пост на премиера Радев по време на кампанията. И то беше, че България не е бедна, а много окрадена“. Това каза в „Лице в лице“ по bTV Николай Денков от „Продължаваме промяната“. „Това изречение беше казано още 2021 г. от Асен Василев и направихме всичко възможно да покажем, че е така и да използваме механизмите на властта, за да може кражбите да намалеят и тези средства да отидат или при хората, или в инвестиции“, заяви Денков.

„Не чуваме изобщо как сегашното правителство смята да намали кражбите, като изключа една инициатива, която за момента изглежда смислена – за платформата СИГМА, която показва как се харчат публичните средства. Това е добра посока, но е крайно недостатъчна“, смята той.

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„Ние ще съдим за тези усилия по това доколко тези практики са престанали по отношение на обществени поръчки и инхаус процедури и доколко парите са отишли в инвестиции или при хората. Думите са едно, а накрая ще съдим по резултатите“, заяви Николай Денков.

По думите му в „Прогресивна България“ има някакъв хаос, който е крайно време някой да подреди. „И когато част от този хаос е да вземеш без обосновка 3,8 млрд. евро, това е проблем“, посочи Денков.

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"Говорят колко е тежко и кастрофално, за да прехвърлят вината за всичко, което ще се случи, на предишните управляващи. Така вдигат лихвите. Това е груба грешка на финансовия министър, така той оскъпява лихвите, които ще плащаме, ако изтеглим такъв дълг. Външните инвеститори приемат това като риск и може да оскъпи дълга със 160 млн. евро допълнително", каза още бившият премиер. Той призова новото правителство да започне работа по същество и да обясни намеренията си, а не само да разказват за "тежкото наследство", което са заварили, встъпвайки в длъжност.

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Относно обвиненията към Асен Василев, че взимането на дълг в големи размери е тръгнало от него, Николай Денков заяви, че Василев е правел точна разбивка, а тя е съответствала на предишния дълг, който е трябвало да се изплати, и на дефицита, който е планиран. „Тогава се пресмята точно колко трябва да бъде дългът. През 2025 г. беше взет дълг, който е три път по-голям от този на Асен Василев предишните години“, допълни Денков.

Ще подкрепят ли Гюров за президент?

Андрей Гюров е подходящ кандидат президент, но той ще получи подкрепа от нас, когато се заяви, твърди бившият премиер. "Чакаме кандидатурата да се заяви. Андрей Гюров е подходящ кандидат, но той ще получи подкрепа от нас, когато се заяви. Имаме подписан протокол с "Демократична България" и Форума за демократично действие за това, че ние заедно ще излезем и ще кажем кой ни е кандидат. Не съм ядосан (на Атанас Атанасов), но не мисля, че помага на това, за което сме се разбрали", коментира Денков общата кандидатура за президент на ПП и ДБ. Припомняме, че в събота сутринта лидерът на ДСБ Атанас Атанасов обяви, че Гюров ще бъде издигнат от инициативен комитет, а ДБ ще го подкрепят. После от ПП обаче отговориха, че не знаели за такава организация.

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"Да водим преговори с Борисов и Горанов как ни виждате? Няма да седнем на разговори с Борисов и Пеевски, не им вярваме", твърдо отхвърли Денков вероятността да търсят подкрепа и от ГЕРБ за общия им кандидат за държавен глава. По-рано днес в интервю за "Медиапул" депутатът от ГЕРБ Владислав Горанов обясни, че групата му е готова да "подкрепи без никакви претенции кадровите решения на Румен Радев за състава на ВСС".

"Тези изявления, че няма да искат за себе си, не знам кой ги вярва. ГЕРБ и ДПС са в трудна ситуация и ще направят всичко възможно да се прегрупират", коментира сега Денков. "Свикнали сме в трудна среда. И в двете ни правителства не сме имали стабилно мнозинство. Можем да правим предложения, когато се чуват е добре и полезно, спорим с аргументи, не с лични нападки, търсим подкрепа от хората", разказа той за работата в 52-ото народно събрание, в което "Прогресивна България" има абсолютно мнозинство от 131 депутати.

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