Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Денков: С приказките, че ситуацията е катастрофална, властта оскъпява лихвите по бъдещ дълг

23 юни 2026, 18:42 часа 824 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Денков: С приказките, че ситуацията е катастрофална, властта оскъпява лихвите по бъдещ дълг

„Прави ми впечатление, че от цялата дискусия изчезна едно изречение, което беше първо в един пост на премиера Радев по време на кампанията. И то беше, че България не е бедна, а много окрадена“. Това каза в „Лице в лице“ по bTV Николай Денков от „Продължаваме промяната“. „Това изречение беше казано още 2021 г. от Асен Василев и направихме всичко възможно да покажем, че е така и да използваме механизмите на властта, за да може кражбите да намалеят и тези средства да отидат или при хората, или в инвестиции“, заяви Денков.

„Не чуваме изобщо как сегашното правителство смята да намали кражбите, като изключа една инициатива, която за момента изглежда смислена – за платформата СИГМА, която показва как се харчат публичните средства. Това е добра посока, но е крайно недостатъчна“, смята той. 

Още: Властта да покаже бюджета, за да не агонизираме, зове Горанов

„Ние ще съдим за тези усилия по това доколко тези практики са престанали по отношение на обществени поръчки и инхаус процедури и доколко парите са отишли в инвестиции или при хората. Думите са едно, а накрая ще съдим по резултатите“, заяви Николай Денков.

По думите му в „Прогресивна България“ има някакъв хаос, който е крайно време някой да подреди. „И когато част от този хаос е да вземеш без обосновка 3,8 млрд. евро, това е проблем“, посочи Денков. 

Още: Денков: Радев публично тръгна по пътя на Орбан (ВИДЕО)

"Говорят колко е тежко и кастрофално, за да прехвърлят вината за всичко, което ще се случи, на предишните управляващи. Така вдигат лихвите. Това е груба грешка на финансовия министър, така той оскъпява лихвите, които ще плащаме, ако изтеглим такъв дълг. Външните инвеститори приемат това като риск и може да оскъпи дълга със 160 млн. евро допълнително", каза още бившият премиер. Той призова новото правителство да започне работа по същество и да обясни намеренията си, а не само да разказват за "тежкото наследство", което са заварили, встъпвайки в длъжност.

Още: "Стратегическа грешка с тежки икономически последствия": Депутати от ПП с остра критика за обявеното спиране на оръжията за Украйна

Относно обвиненията към Асен Василев, че взимането на дълг в големи размери е тръгнало от него, Николай Денков заяви, че Василев е правел точна разбивка, а тя е съответствала на предишния дълг, който е трябвало да се изплати, и на дефицита, който е планиран. „Тогава се пресмята точно колко трябва да бъде дългът. През 2025 г. беше взет дълг, който е три път по-голям от този на Асен Василев предишните години“, допълни Денков. 

Ще подкрепят ли Гюров за президент?

Андрей Гюров е подходящ кандидат президент, но той ще получи подкрепа от нас, когато се заяви, твърди бившият премиер. "Чакаме кандидатурата да се заяви. Андрей Гюров е подходящ кандидат, но той ще получи подкрепа от нас, когато се заяви. Имаме подписан протокол с "Демократична България" и Форума за демократично действие за това, че ние заедно ще излезем и ще кажем кой ни е кандидат. Не съм ядосан (на Атанас Атанасов), но не мисля, че помага на това, за което сме се разбрали", коментира Денков общата кандидатура за президент на ПП и ДБ. Припомняме, че в събота сутринта лидерът на ДСБ Атанас Атанасов обяви, че Гюров ще бъде издигнат от инициативен комитет, а ДБ ще го подкрепят. После от ПП обаче отговориха, че не знаели за такава организация.

Още: "Мързеливци, страхливци, комунистически подход": Николай Василев подкара поименно заради 20 млрд. лева дълг

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

"Да водим преговори с Борисов и Горанов как ни виждате? Няма да седнем на разговори с Борисов и Пеевски, не им вярваме", твърдо отхвърли Денков вероятността да търсят подкрепа и от ГЕРБ за общия им кандидат за държавен глава. По-рано днес в интервю за "Медиапул" депутатът от ГЕРБ Владислав Горанов обясни, че групата му е готова да "подкрепи без никакви претенции кадровите решения на Румен Радев за състава на ВСС".

"Тези изявления, че няма да искат за себе си, не знам кой ги вярва. ГЕРБ и ДПС са в трудна ситуация и ще направят всичко възможно да се прегрупират", коментира сега Денков. "Свикнали сме в трудна среда. И в двете ни правителства не сме имали стабилно мнозинство. Можем да правим предложения, когато се чуват е добре и полезно, спорим с аргументи, не с лични нападки, търсим подкрепа от хората", разказа той за работата в 52-ото народно събрание, в което "Прогресивна България" има абсолютно мнозинство от 131 депутати.

Още: Външният дълг на България нараства с над една трета за година

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Дълг Бюджет Николай Денков Андрей Гюров Прогресивна България кабинетът Радев
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
Още от Политика
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес